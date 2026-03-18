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Sociedad

Transportistas en Puno anuncian paro de 48 horas por alza de combustible: exigen la intervención de Osinergmin

Conductores de transporte público y organizaciones sociales dieron un plazo de 72 horas al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería para que adopte medidas; de lo contrario, anuncian un paro.

Transportistas dieron un plazo de 72 horas a Osinergmin para dar solución a la alza de precio de combustibles. Foto: Liubomir Fernández, La República
Transportistas dieron un plazo de 72 horas a Osinergmin para dar solución a la alza de precio de combustibles. Foto: Liubomir Fernández, La República

Los transportistas y las organizaciones sociales no están dispuestos a permitir que se mantenga el incremento de los combustibles en la región Puno. El Frente de Organizaciones Populares (FOP), y conductores sostuvieron una reunión y le dieron un plazo de 72 horas al gobierno para que adopte medidas para frenar la especulación.

“El gobierno tiene que salir a explicar a qué se debe la suba, después tiene que enviar a la fiscalía y Osinergmin a detener la especulación. Sino sucede ello vamos a tener que reaccionar y acatar un paro de 48 horas. Todo está subiendo. Y el gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados”, precisó Amador Núñez, presidente del Fop.

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Por su parte, Juan Quilca, transportista, dijo a La República que esperan ajustar el precio de los pasajes.  A la mayoría de rutas de provincias el incremento será de entre S/3 y 5.

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“Ya pasó una semana, estamos aguantando subir los pasajes, pero si no retorna el precio anterior, entonces ajustaremos el precio de los pasajes. No queda otra. A todos nos afecta” aseguró.

La reunión donde se definirá las medidas a adoptar se llevará a cabo este martes 24 de marzo. “Parece que el gobierno en esta coyuntura nos está invitando a marchar o que las cosas se pongan caóticas para los consumidores de productos de primera necesidad. Nadie está dispuesto a aceptar tanta suba. Splo le pedimos al gobierno que no provoquen a Puno”, añadió Núñez.

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