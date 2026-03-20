Voces del sur ponen en agenda los derechos de las mujeres andinas y la crisis hídrica

El conversatorio macrorregional sur Voces Construyendo País, organizado por el Instituto Bartolomé de las Casas y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reunió a diversas organizaciones sociales y especialistas para debatir los principales desafíos del sur andino y construir propuestas hacia una agenda país.

Durante el encuentro se abordaron experiencias provenientes de Puno, Cusco y Apurímac, centradas en el empoderamiento de las mujeres quechuas y en la gestión de los recursos hídricos.

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Mujeres de Puno decididas a luchar por sus derechos

En el caso de Puno, las mujeres quechuas y aimaras están más politizadas y decididas a luchar por sus derechos. El fenómeno que las hizo salir de su estereotipo fue la pandemia y las protestas de diciembre de 2022 hasta abril de 2023.

El nuevo perfil de las damas del altiplano fue expuesto durante el evento, organizado por diversos organismos no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Nancy Ticona, coordinadora de la organización de mujeres indígenas de Puno, sostuvo que existe la predisposición femenina de tomar otros rumbos, pero se necesita que el Estado, facilite acceso a mayores derechos que permita alcanzar igualdad.

Precisó que se requieren políticas públicas integrales y sostenidas que garanticen que las personas del ámbito rural accedan en condiciones de igualdad a la educación básica regular y a la educación superior, no solo ampliando la cobertura, sino también asegurando la permanencia y culminación de los estudios mediante becas.

“El acceso a una educación de calidad es fundamental para desarrollar autonomía, pensamiento crítico y capacidades que permitan ejercer plenamente sus derechos, tomar decisiones informadas y desenvolverse con libertad en distintos espacios sociales, económicos y políticos”, detallo Nancy Ticona.

Nancy Apaza y Rolando Pilco fueron ponentes en Puno. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Explicó que, de la evaluación efectuada, resulta necesario que tengan más espacio político en los distintos niveles de decisión para que sus planteamientos no pasen por prejuicios formales ni miradas machistas.

“Hay más empoderamiento, pero a medida que uno se va desarrollando se necesita mayor acceso a la justicia, educación, salud, etc. A más empoderamiento se amplía la necesidad de tener presencia en otros espacios”, precisó coordinadora de la organización de mujeres indígenas de Puno.

Por su parte, el antropólogo, Rolando Pilco, del colectivo Sociedad Civil, destacó la necesidad de estos espacios porque permite destacar la necesidad del rol de la mujer en los distintos problemas sociales como es la conservación del medio ambiente, la violación a Derechos Humanos. Remarcó que educación, ciudadanía y participación política, son determinantes para el futuro de una comunidad o familia rural.

“Las mujeres de un tiempo a esta parte cada vez están más informadas. Lo bueno es que ahora tienen una mirada más nacional. Cualquier problema ya no es solo de su comunidad, sino que atañe al país, tal es el caso de los recursos naturales”, sostuvo Rolando Pilco.

Crisis hídrica en Cusco exige políticas urgentes

Especialistas y organizaciones expusieron diversas experiencias sobre siembra y cosecha de agua, así como los impactos de la contaminación en cabeceras de cuenca afectadas por la minería formal e informal. El encuentro puso en evidencia la creciente preocupación por la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el país, especialmente en regiones como Cusco y Apurímac.

Uno de los casos más preocupantes es la cuenca de Piuray, que abastece aproximadamente al 30% de la población cusqueña y cuya capacidad viene disminuyendo debido al crecimiento poblacional y la presión del turismo. Según estimaciones compartidas en el evento, un turista puede consumir hasta tres veces más agua que un poblador local al día, lo que incrementa la demanda sobre un recurso ya limitado.

La socióloga María Isabel Remy, del IEP, advirtió que el problema del agua en el Perú es estructural y crítico, ya que no solo responde a factores coyunturales como la escasez o el cambio climático, sino también a profundas desigualdades en la gestión, distribución y acceso al recurso hídrico.

Sociedad civil tuvo activa participó en Voces. Foto: Luis Álvarez - La República.

“Está tocando un tema que es absolutamente grave en el país, tanto como problema como en la gestión de política pública”, señaló, tras destacar la relevancia de las iniciativas presentadas durante el conversatorio, muchas de las cuales aún no son visibilizadas a nivel nacional.

Remy explicó que la crisis hídrica no solo responde a la disminución de la cantidad de agua disponible, sino también a su progresiva contaminación. “El Perú contamina permanentemente su agua dulce a través de la minería, los desechos urbanos y actividades mal gestionadas como la agricultura y la ganadería”, afirmó. A ello se suma una alarmante brecha en el acceso a agua segura: el 97% de viviendas rurales carece de este servicio en condiciones adecuadas.

La especialista también cuestionó la falta de una autoridad única que articule la gestión del recurso hídrico. “No hay un ente rector en el Estado. Cada institución actúa por su cuenta y eso agrava el problema”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la necesidad de implementar una gestión integral por cuencas, que aborde el agua desde su origen hasta su uso final.

Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer la organización comunitaria y de escalar las experiencias exitosas hacia políticas públicas a nivel regional y nacional. “Tenemos iniciativas valiosas que deben convertirse en políticas. El país necesita asumir el agua como una cuestión nacional y hacerla visible”, concluyó, en línea con el llamado de los participantes a que el Gobierno priorice la protección de los recursos hídricos.

Padre Zambrano denuncia abandono y exige justicia

Al cierre del conversatorio, el sacerdote Luis Zambrano, de la Asociación de Derechos Humanos de Puno, lanzó un duro cuestionamiento a la situación social y política del país, al señalar que amplios sectores de la población viven en condiciones precarias y sin atención adecuada del Estado.

“La vida aquí no vale nada, hospitales carentes de personal, de aparatos técnicos y de medicamentos. La educación se encuentra pobre en recursos y calidad”, afirmó, al describir un escenario marcado por la desigualdad, la inseguridad y la falta de servicios básicos.

Asimismo, expresó su indignación por la violencia, la impunidad y la falta de voluntad política frente a problemáticas estructurales como la crisis hídrica y la represión de las protestas sociales. “Me aúno a la indignación del sur del Perú frente a la actitud ambiciosa de muchos congresistas”, señaló. Al mismo tiempo, destacó la organización del pueblo puneño y el rol activo de las mujeres en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la injusticia.