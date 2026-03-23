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Sociedad

Atacan a balazos a combis de la ‘Ruta B’ en Cercado de Lima: dejan al menos cinco heridos

El hecho se registró en el paradero inicial de las unidades y quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona. Tras lo ocurrido, un grupo criminal se habría adjudicado el atentado mediante un mensaje difundido entre transportistas.

Cinco personas resultaron heridas tras ataque a combis en Cercado de Lima.
Cinco personas resultaron heridas tras ataque a combis en Cercado de Lima.

Al menos cinco personas resultaron heridas tras un ataque a balazos contra unidades de transporte público de la denominada ‘Ruta B’, en el distrito de Cercado de Lima. El hecho ocurrió la noche del domingo 22 de marzo, alrededor de las 9:00 p.m., en el paradero inicial ubicado en la avenida Argentina.

Según información, al menos seis combis se encontraban detenidas en la zona cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta, que se desplazaban por un carril, abrieron fuego en al menos diez ocasiones contra las unidades y los pasajeros que se encontraban al interior. Entre los heridos se encuentra una cobradora, quien fue trasladada al hospital Arzobispo Loayza, donde ya fue dada de alta.

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Ataque armado contra combis dejó cinco heridos

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del ataque, en el que se observa a pasajeros descender rápidamente de las unidades, mientras comerciantes de la zona se esconden y se cubren para evitar ser alcanzados por los disparos. El hecho generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

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Algunos de los heridos presentaron impactos en zonas como el rostro y el hombro, por lo que fueron trasladados al hospital Ramón Castilla para recibir atención médica. En tanto, las autoridades acudieron al lugar tras el reporte de los vecinos para iniciar las diligencias correspondientes.

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Banda criminal se habría adjudicado el ataque

Minutos después del atentado, comenzó a circular un mensaje en grupos de transportistas en el que presuntos integrantes de la banda autodenominada ‘La Federación’ se atribuirían el ataque.

Banda criminal 'La Federación' se habría adjudicado el ataque. Captura: Latina

Banda criminal 'La Federación' se habría adjudicado el ataque. Captura: Latina

“Acabamos de meter plomo a todo el paradero de Plaza Unión. Las combis de la ruta B, Reynoso Planeta, Callao, Argentina. Esto fue una advertencia la próxima serán choferes tirados en ruta. Alinearse con La Federación, caso contrario no tendrán garantías de trabajar con tranquilidad”, se lee en el mensaje difundido por Latina.

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