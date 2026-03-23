Dictan prisión preventiva contra mujer que extorsionaba a empresario: le exigía S/30.000

Según las autoridades, la investigada se dedicaría la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil. Foto: Composición LR / Cortesía

Según las autoridades, la investigada se dedicaría la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil. Foto: Composición LR / Cortesía

El Poder Judicial de Piura dispuso 7 meses de prisión preventiva contra la ciudadana Lucero Esthefanje A. Ch. por el presunto delito de extorsión y comercialización ilegal de servicios públicos.

La mujer fue detenida el pasado 18 de marzo en posesión de 37 chips telefónicos, luego de que un empresario denunciará que se sujetos le exigían 30.000 soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

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De acuerdo con lo expuesto por el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, la investigada se dedicaría la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, lo que corresponde al segundo delito que se le imputó.

Exigían miles de soles a su víctima

K. F. S. y B. M. S. M. denunciaron haber recibido, desde tres números distintos y durante varios días, numerosos mensajes amenazantes a través del aplicativo de WhatsApp.

Los victimarios se identificaron como "Los Amigos del Norte - La Nueva Generación" y exigieron a los agraviados la suma de 30.000 soles y un pago mensual de 1.000 soles.

La intervención de Lucero Esthefanie se produjo cuando los efectivos de la sección de Secuestros y Extorsionadores de la Divincri Piura lograron ubicarla e identificarla, ya que la investigada se habría acercado a grabar el negocio de uno de los denunciantes, material gráfico que luego habría sido enviado como parte de los mensajes extorsivos.