HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     
EN VIVO

🚨 EN VIVO| DEBATE PRESIDENCIAL 2026: 11 CANDIDATOS FRENTE A FRENTE EN LA PRIMERA FECHA| #las10deldía

Sociedad

Dictan prisión preventiva contra mujer que extorsionaba a empresario: le exigía S/30.000

Durante su captura, se le encontró más 30 chips telefónicos que usaba para amenazar a sus víctimas

Según las autoridades, la investigada se dedicaría la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil. Foto: Composición LR / Cortesía
Según las autoridades, la investigada se dedicaría la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil. Foto: Composición LR / Cortesía

El Poder Judicial de Piura dispuso 7 meses de prisión preventiva contra la ciudadana Lucero Esthefanje A. Ch. por el presunto delito de extorsión y comercialización ilegal de servicios públicos.

La mujer fue detenida el pasado 18 de marzo en posesión de 37 chips telefónicos, luego de que un empresario denunciará que se sujetos le exigían 30.000 soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LIDERA VOTOS Y ¿EXMINISTRO SE "ENAMORÓ" DE MENOR? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

De acuerdo con lo expuesto por el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, la investigada se dedicaría la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, lo que corresponde al segundo delito que se le imputó.

PUEDES VER: Piura: reportan 3 fallecidos por leptospirosis y 54 casos sospechosos

lr.pe

Exigían miles de soles a su víctima

K. F. S. y B. M. S. M. denunciaron haber recibido, desde tres números distintos y durante varios días, numerosos mensajes amenazantes a través del aplicativo de WhatsApp.

Los victimarios se identificaron como "Los Amigos del Norte - La Nueva Generación" y exigieron a los agraviados la suma de 30.000 soles y un pago mensual de 1.000 soles.

La intervención de Lucero Esthefanie se produjo cuando los efectivos de la sección de Secuestros y Extorsionadores de la Divincri Piura lograron ubicarla e identificarla, ya que la investigada se habría acercado a grabar el negocio de uno de los denunciantes, material gráfico que luego habría sido enviado como parte de los mensajes extorsivos.

Notas relacionadas
Luis Llosa: “No me extrañaría que el gusto por la música criolla de Mario Vargas Llosa provenga de la música que escuchaba su padre”

Luis Llosa: “No me extrañaría que el gusto por la música criolla de Mario Vargas Llosa provenga de la música que escuchaba su padre”

LEER MÁS
Perfiles de la Justicia: Entrevista a Dr. Negro Balarezo

Perfiles de la Justicia: Entrevista a Dr. Negro Balarezo

LEER MÁS
Se aprobó el Programa de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana

Se aprobó el Programa de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trece personas fallecidas deja choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa-Puno

Trece personas fallecidas deja choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa-Puno

LEER MÁS
La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 22 de marzo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 22 de marzo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21

Dictan prisión preventiva contra mujer que extorsionaba a empresario: le exigía S/30.000

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

Sociedad

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

Revelan nuevas imágenes del asalto millonario de lingotes de oro en el Circuito de Playas en San Miguel

Escolar de 17 años de Carabayllo ingresa a Medicina en su primera postulación a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

Caso Bustíos: Poder Judicial contradice fallo del Tribunal constitucional que dejó en libertad a Daniel Urresti

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora empieza hoy y dónde ver EN VIVO las primeras fechas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025