Piura: reportan 3 fallecidos por leptospirosis y 54 casos sospechosos
Las víctimas fueron una menor de seis años y dos adultos, uno de ellos padecía una comorbilidad. El año pasado no se registraron víctimas mortales.
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El jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, Joe Olivares, informó que en lo que va del 2026 se han registrado 54 casos sospechosos de leptospirosis, 28 confirmados y tres fallecidos a causa de esta enfermedad. Cabe señalar que el año 2025, aunque sí se reportaron casos, no hubo muertes.
"Todos estos pacientes han llegado con fiebre, dolor de cabeza intenso y dolor muscular (espalda o pantorrilla). Los fallecidos presentaron estos síntomas, pero en los siguientes días un componente abdominal, afectación del hígado o bazo grande, color amarillento de los ojos y el compromiso cerebral, con somnolencia marcada, y un componente pulmonar", señaló Olivares.
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Los fallecidos son una menor de seis años, un joven de 22 años y una adulta de 43 años con comorbilidades. Los casos corresponden a las jurisdicciones de Sullana, Bajo Piura y Chapaira. Asimismo, el especialista acotó que se han identificado pacientes positivos a la enfermedad en Sullana, Chulucanas, Tambogrande y el Bajo Piura.
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Evalúan alerta
Joe Olivares indicó que la Diresa Piura viene coordinando con el Ministerio de Salud la posibilidad de lanzar una alerta epidemiológica y declarar a la región en emergencia sanitaria por leptospirosis.
Por otro lado, el funcionario apuntó que es fundamental identificar los signos de alarma a tiempo. "La leptospirosis nos da un periodo de cuatro a cinco días (tras presentar la sintomatología), de no ser tratada a tiempo la mortalidad es del 100%", explicó el funcionario.
Pese a ello, la autoridad aseguró que para un 95% de casos la enfermedad es oligosintomática, es decir, el paciente solo padece una fiebre y luego la bacteria se autoelimina.
Alianza con gobiernos locales
Olivares sostuvo que es fundamental la intervención de los gobiernos distritales y provinciales para intervenir en los colapsos de desagües, charcos y cuencas ciegas donde se aglutina el agua por las lluvias.
Como se sabe, la forma más común de contagio es a través del contacto con la bacteria que sobrevive en suelos húmedos y zonas donde hay agrupación de líquidos.