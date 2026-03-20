Piura: reportan 3 fallecidos por leptospirosis y 54 casos sospechosos

El jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, Joe Olivares, informó que en lo que va del 2026 se han registrado 54 casos sospechosos de leptospirosis, 28 confirmados y tres fallecidos a causa de esta enfermedad. Cabe señalar que el año 2025, aunque sí se reportaron casos, no hubo muertes.

"Todos estos pacientes han llegado con fiebre, dolor de cabeza intenso y dolor muscular (espalda o pantorrilla). Los fallecidos presentaron estos síntomas, pero en los siguientes días un componente abdominal, afectación del hígado o bazo grande, color amarillento de los ojos y el compromiso cerebral, con somnolencia marcada, y un componente pulmonar", señaló Olivares.

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Los fallecidos son una menor de seis años, un joven de 22 años y una adulta de 43 años con comorbilidades. Los casos corresponden a las jurisdicciones de Sullana, Bajo Piura y Chapaira. Asimismo, el especialista acotó que se han identificado pacientes positivos a la enfermedad en Sullana, Chulucanas, Tambogrande y el Bajo Piura.

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Evalúan alerta

Joe Olivares indicó que la Diresa Piura viene coordinando con el Ministerio de Salud la posibilidad de lanzar una alerta epidemiológica y declarar a la región en emergencia sanitaria por leptospirosis.

Por otro lado, el funcionario apuntó que es fundamental identificar los signos de alarma a tiempo. "La leptospirosis nos da un periodo de cuatro a cinco días (tras presentar la sintomatología), de no ser tratada a tiempo la mortalidad es del 100%", explicó el funcionario.

Pese a ello, la autoridad aseguró que para un 95% de casos la enfermedad es oligosintomática, es decir, el paciente solo padece una fiebre y luego la bacteria se autoelimina.

Alianza con gobiernos locales

Olivares sostuvo que es fundamental la intervención de los gobiernos distritales y provinciales para intervenir en los colapsos de desagües, charcos y cuencas ciegas donde se aglutina el agua por las lluvias.

Como se sabe, la forma más común de contagio es a través del contacto con la bacteria que sobrevive en suelos húmedos y zonas donde hay agrupación de líquidos.