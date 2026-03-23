Se aprobó el Programa de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana

Con la finalidad de consolidar el liderazgo de la alta dirección, además de fortalecer la gestión de riesgos y promover la ética pública, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que se ha aprobado el Programa de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana para el año 2026, y que la Unidad Funcional de Integridad será la encargada de la implementación, ejecución y supervisión de las actividades previstas.

Li Córdova, en su condición de oficial de integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana, resaltó que este documento busca garantizar la transparencia, el acceso a la información, la gestión de conflictos de intereses y la protección al denunciante de posibles actos de corrupción al interior de este distrito judicial.

Cabe precisar que el modelo de integridad se desarrolla en tres etapas: planificación, desarrollo de componentes y seguimiento; en la primera fase es obligatoria la suscripción del “Compromiso de Integridad Institucional” y la elaboración del programa de integridad de vigencia anual, acciones que ya han sido asumidas y publicadas por el Oficial de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Cabe precisar que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer instituciones transparentes que promuevan la integridad y garanticen la prevención y sanción efectiva de la corrupción con participación ciudadana.