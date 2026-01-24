Piura: detienen a presunto extorsionador con municiones y stickers de Sarita Colonia

Sospechoso fue detenido por agentes de la comisaría de Paita. Foto: difusión.

Sospechoso fue detenido por agentes de la comisaría de Paita. Foto: difusión.

Efectivos de la comisaría de Paita, en la región de Piura, intervinieron a un sujeto de 33 años implicado en el presunto delito de fabricación, suministro o tenencia de material peligroso. El sospechoso intentó resguardarse en una casa donde se hallaron explosivos, municiones y stickers.

El sujeto, identificado como Joan Raynol A. A., fue encontrado a inmediaciones del restaurante El Navegante, ubicado en el asentamiento humano Ciudad del Pescador. Al notar la presencia de los agentes de la PNP intentó darse a la fuga, sin embargo, fue interceptado tras entrar a una vivienda de material rústico.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Según el reporte policial, el personal habría hallado en el inmueble cinco artefactos explosivos con sus respectivos fulminantes, cinco municiones de armas de fuego y seis stickers con la imagen de "Sarita Colonia".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Estaría detrás de extorsiones

Cabe señalar que el personal de inteligencia tiene como principal hipótesis que el sujeto estaría implicado en el delito de extorsión en obras de construcción civil.

Joan Raynol A. A. fue detenido en flagrancia y luego trasladado a la comisaría de Paita, donde se encuentra detenido mientras inician las investigaciones.

Trascendió que la pareja del detenido también habría sido intervenida tras acudir a la dependencia policial por el delito de receptación, ya que en su poder se hallaron dos teléfonos celulares reportados como robados.