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Sociedad

Cae presunto líder de 'Los Mexicanos' en El Agustino: banda criminal extorsionaba a transportistas con fichas Reniec

El sujeto sembraba temor entre los colectiveros de la ruta Ancón–Villa El Salvador. El operativo policial también permitió la detención del cabecilla de 'El Hampa Nueva Generación'.

Despliegue policial en El Agustino permite detención de extranjero infiltrado en grupos de WhatsApp de choferes
Despliegue policial en El Agustino permite detención de extranjero infiltrado en grupos de WhatsApp de choferes | PNP/La República

El despliegue policial realizado en la madrugada del sábado 21 de marzo permitió la captura del presunto cabecilla de la peligrosa banda 'Los Mexicanos', una organización delictiva que tenía en la mira a los conductores de colectivos informales que realizaban la ruta Ancón-Villa El Salvador.

El operativo llevado a cabo en El Agustino resultó en la detención de Jhonder José Tovar Rivas, quien se infiltraba en los grupos de WhatsApp de los conductores para amedrentarlos con videos violentos en los que se mostraban armas y municiones.

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Fichas de Reniec

Los secuaces de alias 'Jota' accedieron al chat grupal denominado 'Administrativo V.I.P.', desde donde amenazaban con violentar a los familiares de los conductores si no pagaban la cuota de 40 soles semanales por cada unidad.

Para ello, habrían obtenido acceso a las fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que les permitió acceder a la información de los choferes y de sus familiares.

Capturado presunto cabecilla de banda delictiva que amenazaba a conductores de colectivos informales en Lima

Capturado presunto cabecilla de banda delictiva que amenazaba a conductores de colectivos informales en Lima

Denuncia

El operativo, que incluyó un despliegue aéreo y terrestre, tuvo su inicio en marzo, cuando uno de los conductores presentó la denuncia ante las autoridades. A partir de allí, comenzaron las investigaciones que hoy permitieron la captura de más de 20 extranjeros, presuntamente pertenecientes a dos bandas criminales.

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El Hampa Nueva Generación

El accionar policial involucró a agentes especiales de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes también participaron en la captura del presunto cabecilla de la red criminal 'El Hampa Nueva Generación', junto a otros sujetos, también de nacionalidad venezolana.

Todos los detenidos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal del Callao, y en las próximas horas serán remitidos a las autoridades judiciales para su ubicación en algún penal de la capital.

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