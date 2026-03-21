Esta es la carrera más solicitada en Perú y la región donde se pagan los sueldos más altos, según Pronabec

Pronabec presentó un estudio sobre la región del país con mejor remuneración. | Foto: composición LR/Andina/USMP

Pronabec presentó un estudio sobre la región del país con mejor remuneración. | Foto: composición LR/Andina/USMP

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) presentó esta semana un estudio sobre la demanda de profesiones en el país y evidenció que el mercado laboral peruano responde a las características productivas de cada región. La investigación, titulada ‘Demanda de profesionales a nivel nacional. Elegir qué estudiar y dónde trabajar mirando el territorio’, fue elaborada por Cappes y la Universidad Científica del Sur.

¿Qué región registra los sueldos más altos del país?

Piura encabeza el ranking nacional con la profesión mejor remunerada, ya que un médico puede alcanzar ingresos promedio de S/6.325. Le siguen regiones como Moquegua, donde destaca la ingeniería mecánica con S/5.707; San Martín, con medicina (S/5.503); Cajamarca, también con medicina (S/5.462); Lima, con medicina (S/5.285); Tacna, con medicina (S/5.186); y Tumbes, con medicina (S/5.056), todas con la misma carrera en los primeros lugares.

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En cuanto a la formalidad laboral, solo cuatro de las 24 regiones superan el promedio nacional, fijado en 68%. Estas son Lima (73%), Amazonas (72%), Loreto (70%) y La Libertad (68%). Por otro lado, Puno presenta la menor tasa de empleo formal entre egresados universitarios, con 45%.

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¿Cómo impulsa la formalidad laboral los altos sueldos en Ingeniería Mecánica en Moquegua?

En Moquegua, la ingeniería mecánica registra el ingreso promedio más alto a nivel nacional y alcanza los S/5.700 mensuales. Este resultado responde al dinamismo de las actividades industriales y extractivas en la región. En ese contexto, la demanda de estos profesionales se mantiene sólida, impulsada por sectores productivos clave.

¿Cómo se clasifica el estudio presentado?

El informe identifica 30 carreras prioritarias a nivel nacional, las cuales han sido agrupadas en tres grandes categorías según su rol en la economía:

Carreras transversales : En el país, carreras como Administración, Contabilidad y Derecho se mantienen entre las más solicitadas por su rol clave en el funcionamiento de instituciones públicas y privadas. Sin embargo, pese a su alta demanda en diversas regiones, sus niveles salariales se ubican en rangos moderados.

: En el país, carreras como Administración, Contabilidad y Derecho se mantienen entre las más solicitadas por su rol clave en el funcionamiento de instituciones públicas y privadas. Sin embargo, pese a su alta demanda en diversas regiones, sus niveles salariales se ubican en rangos moderados. Carreras especializadas: En tanto, las carreras orientadas a sectores productivos —como las ingenierías, la agroindustria y la manufactura— destacan por sus mayores niveles de remuneración. No obstante, su demanda está condicionada por la actividad económica predominante en cada región.

En tanto, las carreras orientadas a sectores productivos —como las ingenierías, la agroindustria y la manufactura— destacan por sus mayores niveles de remuneración. No obstante, su demanda está condicionada por la actividad económica predominante en cada región. Carreras del núcleo social: Estas están relacionadas con servicios esenciales como salud y educación. Presentan mayor estabilidad laboral, ya que dependen del gasto público. Por ese motivo, la carrera de medicina es prioritaria en 9 regiones y lidera la remuneración en casi todas. Sin embargo, la remuneración varía por región: en Piura, el promedio es de S/6.325, mientras que en Puno es la mitad: S/3.001.

Uno de los principales hallazgos es que las necesidades laborales varían según el territorio. Por ejemplo, en regiones con economías extractivas o mineras predominan profesiones como ingeniería de minas, ingeniería civil o ingeniería industrial, mientras que en otras zonas destacan carreras vinculadas a servicios o gestión.