Es falso que Beca 18 haya gastado “a las justas” 30% de su presupuesto, como indicó el candidato Napoleón Becerra

En una entrevista con la periodista Juliana Oxenford, el candidato presidencial Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, señaló que el Estado sí tiene dinero y que hay programas que no gastan su presupuesto eficientemente:

Esta información es falsa. De acuerdo con la oficina de presupuesto del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y el Ministerio de Economía y Finanzas, el programa ha ejecutado más del 90% de su presupuesto institucional modificado (PIM) en cada año desde 2021.

¿Qué es Beca 18?

Beca 18 es una beca integral dirigida a jóvenes peruanos con alto rendimiento académico en situación de pobreza o vulnerabilidad. Este beneficio es otorgado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación.

¿Cómo gastó Pronabec su presupuesto?

PerúCheck se contactó con la Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec, la que especificó que la ejecución de su PIM en los últimos años fue superior al 90%, “reflejando una gestión eficiente”:

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto del Pronabec, con datos actualizados al 11.03.26

Esta información se puede contrastar a través de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, que muestra que el 2024 y año pasado el Pronabec ejecutó más del 90% de su presupuesto en todas sus becas, como se consigna en el siguiente cuadro:

Fuente: Consulta Amigable del MEF con datos del 2025

Dos fuentes oficiales confirman que el presupuesto ejecutado del Pronabec es mayor al 90%.

Conclusión

Según el Pronabec y el Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos cinco años (2021-2025), Beca 18 gastó más del 90% de su presupuesto. El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, señaló que “a las justas” llegaba al 30%. Por lo tanto, PerúCheck califica sus declaraciones como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.