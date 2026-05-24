'Amarga Navidad' y el autorretrato de Pedro Almodóvar

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“Esto es autoficción, voy a usarme a mí para hablar de algo que no es mi vida, pero que se le parece”, le dijo Pedro Almodóvar al actor Leonardo Sbaraglia antes de filmar Amarga Navidad. Se trata de la undécima película del director español y la séptima vez con la que ha competido en el Festival de Cine de Cannes por la Palma de Oro. Su estreno en Francia tuvo una ovación de nueve minutos.

Después de Dolor y gloria (2019), esta película también es una historia personal del artista manchego, pero esta vez el guion se acerca más y narra dos autoficciones: presenta a una directora Elsa (Bárbara Lennie) y al guionista Raúl (Leonardo Sbaraglia), quien tiene la tarea de escribir sobre la vida de la cineasta. En declaraciones enviadas por Warner Bros. a La República, el actor argentino comenta que a diferencia de la anterior película tenía ahora más exigencia y “más responsabilidad” por acercarse a la búsqueda del director.

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“La diferencia tuvo que ver con que la responsabilidad era mucho mayor. Quizás aquella vez era un personaje que yo lo tenía más cerca, no sé, había colores que, desde cierta ternura, de cierto candor, de cierta cosa que naturalmente, quizás ya se lo estaba dando”, comenta sobre la película protagonizada por Antonio Banderas y que fue nominada a dos premios Óscar en 2020. “En cambio, en este caso, con Raúl, había que encontrar, como dice Pedro, un retrato diferente, un retrato no amable del mismo, un retrato escurridizo”.

En una entrevista con Deadline, a propósito del estreno en Cannes que tuvo en las butacas a Juliette Binoche, Pedro Almodóvar reveló que Amarga Navidad terminó siendo tan personal que lo sorprendió. “Suena un poco paranormal, pero realmente siento que algo más se apodera de mí durante el proceso de escritura, y llega un punto en el que es la historia la que dicta lo que sucede. Yo mismo me sorprendí con el final cuando llegué al final de la historia. En realidad, esta es la adaptación de un cuento que escribí hace muchos, muchos años, que contaba la historia de Elsa con su novio, el bombero/stripper, y su amiga Patricia (Victoria Luengo), y el viaje que hacen a Lanzarote. Fue una completa sorpresa para mí que Mónica, el personaje que aparece en la última media hora de la película, sea quien desafía al autor. Ella no formaba parte de la historia anteriormente. Ella vino a mí”.

Almodóvar es un artista que ha defendido la libertad creativa y su cine ha visibilizado a las minorías. También sus películas han abordado temas complejos como la eutanasia en La habitación de al lado. En Cannes 2026, sostuvo que el artista tiene un deber moral.

“Sin querer juzgar a nadie, creo que el artista debe hablar de la situación que vive la sociedad. El silencio y el miedo —porque claramente se trata de una expresión de miedo— son una muy mala señal; son una señal de la erosión de la democracia”, dijo en la rueda de prensa. “Como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí si obedecemos las leyes internacionales”.

En la piel del alter ego

Después de interpretar a la expareja del protagonista de Dolor y gloria, Leonardo Sbaraglia fue ovacionado tras la proyección de Amarga Navidad en Cannes. “Había que ir encontrándolo y era mucha más la responsabilidad de ir encontrando a ese personaje porque, al ser un alter ego tampoco es que estaba muy retratado en lo conceptual, porque no tiene escenas donde, de alguna, se ve o se expresa lo que le está pasando, sino que se expresa desde un lugar muy conceptual, se expresa desde la palabra, desde cierto relato”.

El guion había sido escrito por Almodóvar durante cuatro años, mientras continuaba desarrollando otras películas. En este cruce de la realidad y la ficción, Raúl, el personaje de Sbaraglia, continúa escribiendo la historia inspirándose en personas reales. Está la asistente Mónica, interpretada por Aitana Sánchez-Gijón, una suerte de antagonista de la propia vida de Almodóvar. “Es un reflejo de las formas en que me cuestiono a mí mismo. Siempre estoy muy atento y receloso de no caer en la complacencia”, ha dicho el español a Deadline.

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Para Sbaraglia, Raúl fue un alter ego que tuvo que construirse a partir de los detalles. “Pero insisto, estaba como muy puesto en el relato; entonces, era realmente difícil ir contándolo, pero tuvimos la suerte de tener muchísimos ensayos, muchísimo trabajo codo a codo con Pedro, de mucha precisión. Es un director que busca, casi como un cirujano, el trabajo sobre el actor o sobre la actriz. Entonces, no es fácil para nada porque tienes que ir encontrando la organicidad en esa especie de precisión, y ese fue, creo, que el trabajo más difícil”.

Pedro Almodóvar ha comentado que esta película ha sido una experiencia liberadora y divertida como parte de un proceso de autocrítica. Para el argentino, volver a trabajar con él sigue siendo un salto creativo que define como impresionante.

“Trabajar así, como cuando uno le toca trabajar con grandes directores, como el caso de Pedro, como el caso de otros grandes directores con los que me ha tocado trabajar, creo que el máximo desafío y la originalidad siempre tienen que ver con subirte a algo de esa especie, de esa impronta, de esa paleta. Subirte a algo de esa especie de micromundo que estos grandes directores construyen, y esa precisión también implica una renuncia de algo más personal. Es como que tener que convertirte, tener que llevar todo tu cuerpo y todo tu lugar a un lugar que le pertenece a otro. Y eso es el mayor trabajo, ¿no? Como algo de la propia renuncia para poder hundirte y plegarte y mimetizarte con un mundo que es completamente nuevo”.