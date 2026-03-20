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Economía

BCRP inyecta optimismo a la economía y proyecta ahora un crecimiento de 3,2% pese a El Niño y el gas: ¿Por qué?

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, indicó que hay cuatro factores que lastran la economía como El Niño y la crisis del gas, pero tres sectores empujan el optimismo al cierre del 2026.

Julio Velarde también proyectó que la inflación cerrará el 2026 en 2,4%.
Julio Velarde también proyectó que la inflación cerrará el 2026 en 2,4%.

En su primer reporte de inflación del 2026, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, expuso ante la prensa su proyección al alza de la economía peruana al cierre de año. Así, la autoridad monetaria prevé que la actividad económica ya no crecerá 3,0% como lo anunció en diciembre, sino que será de 3,2%.

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"La economía viene sumamente fuerte. El IGV interno (está) en 10%, el pago de tarjeta en dos dígitos, la cosa viene fuerte, puede frenarse, pero está con un avance bien grande, eso explica por qué el crecimento sigue. Podemos equivocarnos si la situacion cambia, sí, pero el escenario base está sustentado en lo que estamos viendo ahora", argumentó Velarde.

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Por otro lado, sostuvo que disrupciones en El Niño Costero y la producción de hidrocarburos lastran el crecimiento. En detalle, la emergencia climática afectaría la segunda temporada de pesca en la zona norte-centro, así como su manufactura. Todo ello arreciaría un impacto en algunos cultivos de la costa norte.

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El BCRP incorpora también en su análisis que golpearían la actividad económica una menor producción de oro y zinc, la menor producción del lote 95, paralización de otros lotes, así como la emergencia del gas natural registrada en marzo tras la rotura del ducto de Camisea (Cusco) operada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

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Sin embargo, para beneplácito de las proyecciones, lo que sostendría al PBI en un rango optimista es el mayor crecimiento en construcción, comercio y servicios, considera el BCRP.

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