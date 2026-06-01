Emily Blunt en la nueva película de Steven Spielberg

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Tras el estreno de la secuela de El diablo viste a la moda, Emily Blunt está cumpliendo con la agenda promocional de la película Disclosure Day (o El día de la revelación), una producción que plantea la idea de qué haría la humanidad al comprobar que no estamos solos. La cinta ha recibido las primeras reacciones de la crítica y la posicionan como una de las mejores de Steven Spielberg.

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Sin embargo, la actriz que ha mostrado su postura en contra del avance del uso de la inteligencia artificial en el cine comentó que se negó a usarla durante el rodaje. Según la sinopsis, Blunt interpreta a Margaret Fairchild, una meteoróloga que trabaja en la televisión y que descubre nuevas habilidades al conocer a seres no humanos.

“Es una secuencia de cuatro minutos que grabamos y que culmina en el momento en que ella se va desintegrando poco a poco”, comentó en una entrevista para Hot Ones. La actriz confesó que está “aterrorizada” con el uso de la IA y que encontró formas para hacer su trabajo sin recurrir a esa herramienta. “Hay varias maneras de hacerlo. Se podría usar inteligencia artificial, lo cual me aterra un poco. Pensé que podía hacer sonidos muy extraños. Dije que tal vez podría venir y hacer una variedad de sonidos raros. Y eso fue lo que hicimos. Hice una especie de chasquidos, zumbidos, sonidos consonánticos, respiración, sonidos extraños”.

Disclosure Day se estrena en Estados Unidos el 12 de junio. La crítica que tuvo acceso a las proyecciones anticipadas sostiene que se trata de una de las mejores películas de Spielberg en los últimos 20 años. Además, varias reseñas coinciden en elogiar el trabajo de Emily Blunt. “Es la mayor ambición de sus trabajos posteriores al 11-S”.

Sobre la película, el director ha dicho: “El mundo empezó a aceptar mejor el hecho de que probablemente no estamos solos. Creo que esta película va a responder preguntas y también va a generar muchas preguntas en el público. Lo único que necesitas para llegar al final es abrocharte el cinturón”.