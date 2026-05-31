Jefe policial de Ayacucho proveía de armas y municiones a narco del VRAEM

El comandante PNP Arturo Cárdenas detenido en su despacho de Criminalística, que usaba para proveer armas y munición al narco el “Viejo

El comandante PNP Arturo Cárdenas detenido en su despacho de Criminalística, que usaba para proveer armas y munición al narco el “Viejo

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Para sorpresa de los ayacuchanos, el lunes 18 de mayo un contingente de policías ingresó en el despacho del jefe del Departamento de Criminalística, el comandante PNP Arturo Cárdenas López, ubicado en la segunda planta del Complejo Policial del jirón 28 de Julio N.° 331, en Huamanga. Cárdenas parecía no saber lo que estaba pasando, hasta que le indicaron que quedaba bajo arresto por mandato judicial, así que lo enmarrocaron y se lo llevaron. No todos los días un alto mando policial es detenido por sus colegas.

Entre las funciones que cumplía el comandante Cárdenas estaba apoyar científicamente a los operadores de justicia, suministrando pruebas periciales para el esclarecimiento de complejos casos criminales. Entre ellos, el narcotráfico, una de las actividades más frecuentes en la región, donde se ubica el centro de producción de cocaína más extenso del país: el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). A Arturo Cárdenas lo acusaban de trabajar para la mafia de la droga.

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Cárdenas cooperaba con las investigaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y siempre estaba en contacto con los efectivos de esta dependencia. Hasta que agentes de inteligencia antinarcóticos interceptaron las comunicaciones del narcotraficante Raúl Avendaño López, el “Viejo”, un poderoso productor y exportador de cocaína del VRAEM. Descubrieron que el comandante de Criminalística era parte de la organización del “Viejo”.

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Un “topo” del capo

“¡Esto es un error! ¡Aquí hay una equivocación! ¡Se han confundido de persona! ¡Yo soy un Comandante de la Policía Nacional del Perú!”, alegaba Arturo Cárdenas a sus colegas y captores. Pero cuando la fiscal Yvonne Aguilar Polar le leyó los cargos y le indicó que estaba involucrado en el suministro de armas y municiones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a la organización criminal del “Viejo”, entonces se quedó en silencio.

Natural del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, el 16 de octubre de 1967, el comandante Arturo Cárdenas laboraba en el Departamento de Criminalística de la región desde que ostentaba el grado de capitán, y sus cambios de colocación siempre rotaban entre Junín y Ayacucho.

Raúl Avendaño López, “Viejo”, también es ayacuchano. Nació el 11 de noviembre de 1975, en el distrito de San Miguel, provincia ayacuchana de La Mar.

Agentes de inteligencia de la Dirandro, en coordinación con el programa de interceptación telefónica Constelación, detectaron que la mafia del “Viejo” tenía un contacto con el alias de “Tío”, quien negociaba todo tipo de armas y munición de diferente calibre.

El apelativo de “Tío” empezó a escucharse en las conversaciones intervenidas en los primeros meses de 2024, cuando agentes antidroga estaban tras los pasos de una red criminal integrada por policías en actividad y en retiro que “arranchaban” (arrebataban) cargamentos de droga en Puno. Luego negociaban la venta de los alijos a otras bandas del narcotráfico. El cabecilla era nada menos que el “Viejo” Avendaño.

“‘Tío’ necesitamos 500 pepas (municiones) de 38 y larga (7.62 fusil)”, se le escuchó decir al “Viejo” en una de las llamadas interceptadas, según la transcripción judicial a la que tuvo acceso La República.

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Conversaciones calientes

Hasta ese momento, la prioridad para los agentes antidrogas era la plena identificación y captura de toda la organización de Raúl Avendaño, “Viejo”, que, por cierto, acostumbraba cambiar de números telefónicos con la finalidad de evitar el rastreo de sus actividades ilícitas. Pero no fue por mucho tiempo.

Dos años después, el 23 de abril pasado, los operadores de Constelación registraron una conversación sobre el pase de un lote de municiones de calibre 7.62 mm. El pedido lo hacía nuevamente el “Viejo”. En el diálogo saltó un detalle: la entrega sería en las instalaciones del Departamento de Criminalística de Ayacucho, donde también funciona la comisaría.

“‘Tío’, ahorita necesito dos mil cápsulas (municiones), para juguete largo (fusil) ¡Es urgente! ¡Que lo lleven a mi tienda y luego que te yapeen!’”, le dijo “El Viejo” (Cárdenas) al “Tío” (Avendaño).

“‘¡Así no es! Ya tú sabes cómo es la cosa. Los colegas (policías), no van a aceptar”, contestó el “Tío”.

“Ya, ya. Entonces envió a mi hija (Mayte Avendaño Ruíz) para recoger el encargo”, le indicó el “Viejo”.

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En los archivos policiales

En lugar de su hija Mayte Avendaño, el “Viejo” envió a su yerno Diego Zanabria Valer, un muchacho de 21 años que también era parte del clan familiar.

Ese día, el jueves 23 de marzo, Diego Zanabria, a bordo de una motocicleta, se dirigió al Complejo Policial y subió directamente al segundo piso, donde se encontraba la oficina del comandante Arturo Cárdenas. Diego Zanabria no estaba solo. Lo acompañaba su suegra, Janet Ruíz Cangama, esposa del “Viejo”.

Minutos después, Diego Zanabria bajó con una pesada mochila sobre los hombros, escoltado por el comandante Arturo Cárdenas, hasta las afueras de la unidad policial, sin imaginar que todos sus movimientos eran vigilados por los agentes de inteligencia de la Dirandro.

Así fue como los agentes antidrogas descubrieron que el “Tío” era el jefe del Departamento de Criminalística de Ayacucho.

Media hora después, Diego Zanabria fue detenido en flagrancia con 850 municiones calibre 7.62 para fusiles. Al ser interrogado, el muchacho entró en contradicciones y alegó que los proyectiles se los entregó un amigo, cuyo nombre no recordaba. Al final, Diego Zanabria terminó por delatar no solo al comandante Arturo Cárdenas, sino también a su suegro, Raúl Avendaño López.

Cárdenas era conocido por el apelativo de “Tío” dentro de la banda de narcos del “Viejo”.

Raúl Avendaño no es nuevo en el negocio del narcotráfico. El 9 de mayo de 2015, agentes de la División de Operaciones Tácticas Antidrogas de Ayacucho incautaron 70 kilos de cocaína en el interior de una camioneta 4x4 de placa F3R-757, cuando se desplazaba por la carretera a Palmapampa, en el distrito de Samugari, en La Mar, Ayacucho, en el ámbito del VRAEM.

Fueron detenidos Marino Durand Quispe, Manuel Guillén Miguel, Eber Conde Moreno y Emerson Quispe Huanaco. Todos señalaron a Raúl Avendaño como el dueño de la droga. El 18 de octubre de 2018, el “Viejo” fue sentenciado, pero la Sala Mixta Desconcentrada Permanente del VRAEM lo absolvió. Salió en libertad para dedicarse una vez más al narcotráfico a gran escala. ❖

DATO

Clan familiar. Junto con el “Viejo” Raúl Avendaño fueron detenidos su esposa Janet Ruíz Cangama y sus hijos Mayte Avendaño Ruíz y Brayan Avendaño Ochoa.

Otros integrantes. Además, cayó el hermano menor del “Viejo”, Raúl Avendaño López, y los cómplices Sheila Valer Huaña y Paulino Pomahuacre Béjar. Con ellos también fue detenido Diego Zanabria Valer, el yerno del capo del VRAEM.