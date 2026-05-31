Roberto Sánchez atribuyó una victoria “por walkover” a su equipo técnico frente al de Keiko Fujimori

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Durante el bloque de Pregunta Ciudadana del último debate presidencial, un ciudadano consultó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez qué medidas implementarían para garantizar un financiamiento adecuado de las universidades públicas en regiones y asegurar que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) exija las mismas condiciones básicas de calidad a todas las universidades.

En su primera intervención, Sánchez no respondió de manera directa a la pregunta formulada. En lugar de ello, centró parte de su exposición en resaltar la preparación de su equipo técnico y compararlo con el de Fujimori, haciendo referencia al debate realizado la semana anterior. En ese contexto, afirmó:

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“Nosotros tenemos capacidad de evaluar y tenemos propuestas serias con un equipo técnico calificado que hace una semana ha derrotado a su equipo técnico (el de Fuerza Popular), porque además, toditos no han querido ir a los otros debates... Por walkover hemos ganado”.

Luego de esta afirmación, el líder de Juntos por el Perú orientó su respuesta hacia temas tributarios. Sostuvo que uno de los principales problemas del país es la evasión de impuestos, la cual —según indicó— representa alrededor del 9% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a más de 90 mil millones de soles al año. Asimismo, señaló que el Perú necesita una nueva reforma tributaria y aseguró que impulsará cambios en dicha área como parte de una eventual gestión.

Bloques temáticos que se llevaron a cabo durante el debate