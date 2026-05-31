Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori: "¿Está dispuesta la señora Keiko a eliminar las leyes pro-crimen?"

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En el bloque destinado a seguridad ciudadana, Roberto Sánchez retó a Keiko Fujimori y le preguntó si está dispuesta a eliminar las leyes pro crimen.

Sánchez señaló que existe “corrupción en todos los niveles de Estado” y que es necesario “limpiar la Policía de los malos elementos, recuperarlos profesionalizándolos, poniendo inteligencia para el servicio, así también como creando una policía de investigaciones del Perú para que sean eficaces, aumentarle su sueldo y pagarle su deuda social de 2%”.

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Indicó que si bien la PNP es fundamental para combatir la criminalidad, también es necesario poner atención a la “mafia política congresal”.

“Los partidos políticos que tienen a liderazgos con juicios de cócteles, con juicios de lavado de activos, han decidido tomar la justicia. Todo esto está complicando. ¿Cómo debemos de mejorarlo? Yo le reto, ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes pro crímenes? ¿Qué le dice al Perú? Necesitamos recuperar de verdad el sistema de justicia, liderándolos con consecuencia, con acción”, dijo.

Sánchez propone muerte civil para los funcionarios corruptos

El candidato de Juntos por el Perú agregó que se debería impulsar la muerte civil para corruptos.

“Necesitamos, además, nosotros que la lucha contra la corrupción venga, por ejemplo, con muerte civil para los funcionarios corruptos”, dijo.

Temas

Seguridad ciudadana Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos Educación y salud Economía, empleo y reducción de la pobreza

Estructura del debate presidencial

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y 40 minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

Encuesta IEP: Keiko Fujimori con 36% y Roberto Sánchez con 30%

La última encuesta del IEP muestra cambios notorios respecto de quienes aún no deciden su voto. El sondeo, realizado del 22 al 26 de mayo, reporta que el porcentaje de indecisos se duplicó, del 13% al 26%, respecto de abril.

Asimismo, el porcentaje de encuestados que optó por el voto blanco o nulo cayó del 24% al 6%.

Respecto de la intención de voto de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se ubica por encima con 36% y le sigue Roberto Sánchez con 30%. Según la encuesta de abril —cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales—, la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.