El joven inició una preparación desde cuarto de secundaria en el Colegio de Alto Rendimiento de Lima | Foto: Difusión.

El joven inició una preparación desde cuarto de secundaria en el Colegio de Alto Rendimiento de Lima | Foto: Difusión.

Roy Flores Gutiérrez (16), natural de Andamarca, de la provincia de Lucanas (Ayacucho), fue seleccionado para el programa Yale Young Global Scholars (YYGS) de la Universidad de Yale, el cual elige a estudiantes de más de 135 naciones. El joven recibió una beca de US$7.000 que cubre el curso, hospedaje y alimentación. Sin embargo, según comenta, necesita conseguir financiamiento para costear gastos como pasaporte, visa y pasajes para poder viajar en junio.

En conversación con La República, el escolar describió su niñez como una experiencia enriquecida por la cultura local. “Fue un espacio hermoso porque veías en primera persona las representaciones. Es un pueblo que mantiene vivas sus tradiciones y costumbres”, explicó.

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No obstante, también confesó haber enfrentado limitaciones propias de vivir en una zona rural, especialmente en cuanto a la disponibilidad de información y conectividad. “Sabía que existía algo mucho más allá de mi comunidad, pero no me atrevía a explorarlo (...). El acceso a internet no era muy libre”, señaló.

El joven desea apoyar a estudiantes de áreas rurales para que puedan desarrollar sus proyectos. Foto: Cortesía.

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Desigualdades educativas y falta de oportunidades

Flores Gutiérrez también destacó las disparidades en el sistema educativo. Según contó, muchos jóvenes en su región abandonan sus estudios debido a la falta de oportunidades. “Tenían sueños, pero no sabían cómo materializarlos”, dijo.

Asimismo, resaltó la notable diferencia en el nivel académico de su ciudad natal en comparación con otros lugares del país. “Lo que en Andamarca se enseña en quinto grado, en Lima se aprende en segundo o tercero”, apuntó.

Su vida cambió cuando ingresó en primer puesto al Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Ayacucho a los 14 años. Un año después, decidió mudarse a la capital para ampliar sus horizontes. “Me permitió descubrir opciones porque ni sabía qué era Beca 18”, recordó. Posteriormente, empezó un proceso de preparación para ser parte del programa YYGS, que incluyó voluntariados, mentorías y su participación en organizaciones juveniles.

Estudios en Estados Unidos

Este año, fue aceptado en el programa de becas de la Universidad de Yale, uno de los más rigurosos a nivel internacional. Desde el 21 de junio hasta el 3 de julio, participará en la sesión titulada ‘Resolviendo problemas globales’, donde asistirá a talleres, conferencias y actividades con expertos internacionales. “Este año creo que solo entramos dos peruanos… el proceso es realmente complicado”, expresó.

Según explicó, esta formación le permitirá identificar problemáticas y desarrollar proyectos con el potencial de expandirse mundialmente. Además, destacó la oportunidad de crear conexiones con estudiantes y especialistas de diversas partes del mundo, lo que considera esencial para impulsar futuras iniciativas en Perú.

El joven lidera iniciativas como Vestir Impacto y Wayra Rising Scholars, que buscan fortalecer el liderazgo juvenil y promover alternativas de crecimiento, especialmente en áreas rurales. En este sentido, comentó que planea aplicar lo aprendido en Estados Unidos para llegar a más personas y posiblemente crear una ONG.

A largo plazo, su objetivo es continuar su educación en el extranjero y luego regresar a Perú para generar cambios. “Estoy pensando en hacer una exploración para conocer bien la realidad del país y, en base a eso, buscar soluciones que generen impacto”, concluyó.

Estudiante busca apoyo para su viaje

A pesar de la beca obtenida, Flores Gutiérrez necesita recaudar aproximadamente S/6.000 para cubrir gastos adicionales. Para ello, ha organizado actividades como la venta de alimentos y ha lanzado una campaña de donación en la plataforma Juntta, donde ya ha recibido S/5.526 en aportes. Incluso, sugirió destinar un posible excedente para apoyar a otros jóvenes en situaciones similares.

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