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Fallece Napoleón Becerra: ¿Y su candidatura? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Hermano de Napoleón Becerra pide que se investigue su muerte: "Nosotros sospechamos que esto es un atentado"

Walter reveló que su hermano Napoleón Becerra le comentó que había vehículos merodeando los lugares por donde él se trasladaba. "Nosotros pensábamos que era parte natural de la campaña política".

Napoleón Becerra falleció en la madrugada del 15 de marzo tras un accidente en la carretera vía Libertadores. Foto: Composición/LR
Napoleón Becerra falleció en la madrugada del 15 de marzo tras un accidente en la carretera vía Libertadores. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra, falleció en la madrugada del último domingo 15 de marzo en la carretera Libertadores en Ayacucho. En ese contexto, su hermano Walter pidió a las autoridades investigar la muerte de su familiar debido a que sospechan que se trata de un atentado.

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En diálogo con RPP, Walter Becerra aseguró que les causa extrañeza la forma en la que su hermano perdió la vida en una camioneta en la que iban a bordo cuatro personas. Asimismo, contó que, días antes, Napoleón le confesó que tomó conocimiento de que querían atentar contra su vida.

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Además, Walter narró que en su círculo cercano sospechan de que la muerte de su hermano se trate de un atentado. En esa misma línea, dijo que el candidato presidencial siempre les comentaba que había autos vigilando los lugares por donde se trasladaba.

"Nos causa una gran extrañeza. Días antes, mi hermano Napoleón me había comentado que había tenido conocimiento de que querían atentar contra su vida; no nos dijo quién. Nosotros sospechamos que esto es un atentado. Napoleón siempre nos comentaba que había vehículos merodeando el lugar por donde él se trasladaba, pero nosotros pensábamos que era parte natural de la campaña política", dijo a RPP.

“De los cinco ocupantes, casualidad o destino, mi hermano es el único que ha fallecido", declaró Walter Becerra a La República al indicar que le genera extrañeza el hecho de que solo su hermano haya fallecido.

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Napoleón Becerra: piden que la PNP y Fiscalía investiguen su muerte

En declaraciones para La República, Walter Becerra también pidió que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público investiguen los detalles de la muerte de su hermano. “Queremos que el Ministerio Público y la Policía investiguen por qué tuvo que darse ese accidente", expresó.

"A pesar de que las carreteras pueden estar malas, el carro no se ha desbarrancado; simplemente se ha hecho a un lado, como se puede ver en las fotos", explicó.

En esa misma línea, Walter Becerra contó que, si bien su hermano tenía seguridad del Estado, en el trayecto los dos escoltas se retiraron y luego ocurrió el accidente.

“Mi hermano me comentó que le había llegado información de que posiblemente él iba a tener un atentado y que querían sacarlo de la carrera electoral, pero no me dijo quién le dijo eso”, dijo.

El cuerpo de Napoleón Becerra será velado este lunes en el local del partido y luego será trasladado a Cajamarca. El presidente Balcázar es quien le ha brindado las facilidades para que el cuerpo llegue hasta Lima.

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