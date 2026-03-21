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Bus interprovincial donde viajaba grupo musical se despista y cae al río Mantaro en Junín

Testigos indican que los ocupantes del vehículo lograron salir por las ventanas, mientras la unidad quedó inmovilizada en la orilla del río. Las autoridades trabajan en la zona para atender la emergencia.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidentes que dejó atrapados a sus ocupantes.
Las autoridades investigan las circunstancias del accidentes que dejó atrapados a sus ocupantes. | Composición LR | Difusión

Un bus se despistó y cayó a las orillas del río Mantaro a la altura del kilómetro 50 de la Carretera Central en Jauja, Junín, durante la mañana del sábado 21 de marzo. Los primeros reportes indican que el vehículo de mediana capacidad se trasladaba hacia el distrito de Apata con integrantes de una banda musical.

Según los testigos, los ocupantes salieron por las ventanas de la unidad, la cual quedó inmovilizada hacia un lado del cauce del río. La Policía de Carreteras no ha confirmado el número de heridos tras el incidente.

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Diligencias del accidente

De acuerdo con la información preliminar, los ocupantes de la unidad vestían con casacas de color guinda con negro y con la inscripción en la espalda “Glorioso Concepción La Única”. Asimismo, se habrían encontrado instrumentos musicales dentro del bus siniestrado.

Nota en desarrollo

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