Desborde de río en Ayacucho deja 155 viviendas afectadas y pone en riesgo puente y colegios

Ciudadanos permanecen en alerta ante el riesgo de un nuevo incremento del caudal del río en Ayna San Francisco.

Ayuda humanitaria llega a zonas golpeadas por desborde en Ayna.
Ayuda humanitaria llega a zonas golpeadas por desborde en Ayna. | Foto: Gobierno Regional de Ayacucho.

La emergencia que se vive actualmente en la localidad de Ayna San Francisco sigue generando preocupación. La ciudad sufrió un segundo desborde del río Sankirhuato y los daños se hicieron más evidentes en 155 viviendas del distrito. Hasta el lugar se movilizó maquinaria pesada para ejecutar trabajos de limpieza y remoción de escombros. Existe temor ante un nuevo evento climático en esta zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), por lo que muchos propietarios optaron por resguardarse en los segundos pisos de sus domicilios. En tanto, otros afectados fueron evacuados a albergues temporales.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que para este martes 10 y miércoles 11 se prevé un nuevo periodo de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en Ayacucho. Además, se estima la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3.800 m s. n. m.

César Huaccoto, gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, informó que los trabajos de recuperación buscan evitar que más pobladores resulten afectados mientras persisten las lluvias. “El trabajo de la maquinaria busca que el río pueda recuperar su cauce”, señaló. De acuerdo con el balance oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) reportó:

  • 155 viviendas afectadas, 16 domicilios destruidos y cinco casas inhabitables
  • Daños estructurales en dos colegios y el puente San Rosa
  • Afectaciones en vías de acceso.

De otro lado, hay una mujer desaparecida de aproximadamente 40 años, cuyo paradero se desconoce desde la madrugada del desastre registrado el viernes 6 de marzo. De acuerdo con sus allegados, una roca golpeó su casa en pleno huaico y, desde ese momento, no volvieron a saber de ella, por lo que temen que la corriente la haya arrastrado.

Asimismo, el desborde ocasionó la suspensión de los servicios básicos en San Francisco de Ayna. Vecinos continúan sin acceso a agua potable, electricidad ni alcantarillado, situación que agrava las condiciones que enfrentan tras la emergencia.

Hecho provocó severos daños en el distrito.

Hecho provocó severos daños en el distrito.

Labores de auxilio

En medio del caos, agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, apoyados por brigadistas de salud, trabajan para apoyar a damnificados.

El Gobierno Regional de Ayacucho priorizó la entrega de alimentos y ropa de abrigo en barrios como Cuchipampa y César Vallejo. Para quienes lo perdieron todo, se levantaron 18 carpas de emergencia que funcionan como refugio temporal, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario evalúa el impacto en los productores locales para canalizar la ayuda necesaria.

