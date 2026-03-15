¿Quién es Napoleón Becerra, el candidato presidencial del PTE que falleció en Ayacucho?

Napoléon Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE - Perú), falleció este domingo 15 de marzo en un accidente de carretera de camino Lima - Ayacucho aproximadamente a las 5.30 de la mañana.

El fallecimiento del aspirante al sillón presidencial fue confirmado por una correligionaria del partido, quien precisó que el accidente ocurrió cuando se dirigían a una localidad de Ayacucho vía terrestre para llevar a cabo actividades de la campaña electoral.

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Tras conocerse la partida del postulante, se pidió enviar ayuda para su traslado, así como la de las personas que resultaron heridas por el accidente.

¿Quién fue Napoléon Becerra, candidato presidencial del PTE-Perú?

Becerra García también era candidato a la Cámara de Senadores del siguiente Congreso de la República por el PTE-Perú.

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue trabajador de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 1984 y 2025.

Asimismo, se graduó como bachiller en Ciencias Administrativas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2009, obtuvo el grado de licenciado en administración en la misma casa de estudios. No contó con estudios de posgrado.

Becerra García fue el fundador del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) en 2023 y ejercía como presidente de la misma organización política.

En su hoja de vida no se reportaron sentencias por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales y laborales. Tampoco tuvo condenas por delitos dolosos.

Anteriormente, fue parte de Juntos por el Perú (JPP), pero renunció en 2017. En 2006, dimitió de Fuerza Democrática.

En su declaración jurada registró que, en 2024, tuvo ingresos por S/72.000 y contaba con bienes a su nombre por S/20.000.