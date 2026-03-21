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Más de 20 países afirman estar "listos para contribuir" al desbloqueo del estrecho de Ormuz tras 22 días de guerra en Medio Oriente

El comunicado fue difundido luego de que EE.UU. asegurara haber destruido un búnker iraní que amenazaba los envíos de petróleo y gas.

El grupo de 22 países condenó las recientes ofensivas de Irán "contra buques mercantes desarmados en el Golfo Pérsico".
El grupo de 22 países condenó las recientes ofensivas de Irán "contra buques mercantes desarmados en el Golfo Pérsico". | AFP

Alrededor de 22 naciones manifestaron su voluntad para colaborar en el desbloqueo de Ormuz, enclave estratégico del comercio global de crudo que asegura la supervivencia de millones de personas. "Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro", dijeron en un comunicado conjunto de los países, en su mayoría europeos, pero que también incluye a Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

El grupo condenó las recientes ofensivas de Irán "contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre de facto del estrecho". Mientras tanto, el presidente Donald Trump dice que la amenaza de Teherán sobre la vía de hidrocarburos fue reducida tras una operación del Comando Central.

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La misión de EE.UU. sobre Ormuz

En el inicio de la cuarta semana de la guerra en Medio Oriente, el mandatario republicano aseguró que la amenaza de Irán contra la navegación disminuyó tras una operación del Comando Central. El almirante Brad Cooper confirmó que "también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos", precisó el mando militar.

Mientras tanto, Reino Unido respalda estas acciones de protección en el estrecho de Ormuz para salvaguardar el comercio marítimo. Richard Meade, de Lloyd's List Intelligence, advirtió que la escolta diaria de buques cisterna exigiría un despliegue masivo de hasta 10 destructores aliados. Aunque existen seguros para las embarcaciones, la prioridad actual reside en la seguridad física ante la complejidad logística que implica esta vigilancia permanente en aguas internacionales.

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La grave situación tras el bloqueo del estrecho

La tensión extrema persiste debido a bloqueos y hostilidades constantes contra buques mercantes, situación que desplomó el tráfico marítimo regional desde el inicio de la guerra. Las estadísticas de UKMTO (Operaciones Marítimas del Reino Unido) reportan ataques a casi dos docenas de embarcaciones desde el inicio del conflicto, mientras datos de la firma Kpler confirman que, entre el 1 y el 19 de marzo, solo ocurrieron 116 travesías, citado por Economic Times. Esta cifra implica una “caída del 95% en comparación con las cifras de tráfico de tiempos de paz” tras el empleo de misiles y drones por parte de Irán.

La hostilidad permanente en esta ruta de hidrocarburos obligó a las compañías navieras a reconsiderar sus trayectos, lo cual elevó los costos operativos y alejó a los transportistas internacionales de la zona, además del aumento notable en los precios de alimentos, energía y bienes esenciales. Aunque existen intentos por localizar rutas alternativas, el desabasto y la inestabilidad económica amenazan la región de forma persistente.

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