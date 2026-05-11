López Aliaga no redujo la anemia de 70% a 30% en Lima Metropolitana

Un antiguo video del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, viene circulando en redes sociales. En las imágenes, el político afirma que durante su gestión se logró reducir la anemia. “La anemia la estamos bajando, cosa que no ha hecho ningún gobierno municipal, por lo menos, de 60% o 70% que encontramos a 30%”, señaló.

Estas declaraciones fueron realizadas el 16 de julio de 2025, cuando aún se desempeñaba como alcalde de Lima, luego de ser consultado por una denuncia presentada contra la Municipalidad de Lima por una olla común que denunció haber recibido sangrecita en mal estado.

No obstante, la evidencia revisada por PerúCheck demuestra que ambas cifras son inexactas: Lima Metropolitana no registraba un 70% de anemia al inicio de su gestión, ni los índices descendieron hasta 10% durante su administración.

¿Cómo se encontraban los indicadores de anemia cuando López Aliaga asumió la alcaldía de Lima?

Rafael López Aliaga juró como alcalde de Lima el 5 de enero de 2023. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2022 la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses en Lima Metropolitana era de 33.9%.

Es decir, al inicio de su gestión, los niveles de anemia estaban muy por debajo del 70% mencionado por el candidato presidencial de Renovación Popular. Incluso, los datos oficiales reflejan porcentajes considerablemente inferiores a los señalados en sus declaraciones.

Indice de anemia en 2022. Foto: INEI

¿Qué pasó durante la gestión de Rafael López Aliaga?

De acuerdo con cifras del INEI, la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses en Lima Metropolitana fue de 34.7% en 2023, una cifra incluso superior a la de 2022 (33.9%). En otras palabras, durante el primer año de gestión de López Aliaga, la anemia no solo estaba lejos del 70%, sino que además se mantenía en niveles considerablemente menores.

Indice de anemia en 2023. Foto: INEI

En 2024, los indicadores mostraron variaciones, aunque no una reducción drástica como la afirmada. En el grupo de 6 a 35 meses, la prevalencia pasó de 34.7% a 32.9%. Aunque se aprecia una disminución en algunos grupos, esta fue moderada y no equivale a una reducción de 40 puntos porcentuales.

Indice de anemia en 2024. Foto: INEI

Rafael López Aliaga permaneció como alcalde de Lima hasta octubre de 2025, debido a su intención de postular a las elecciones presidenciales.

PerúCheck conversó con Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, quien explicó que la anemia en el Perú no ha mostrado reducciones significativas en los últimos años.

“Si observamos la evolución de la última década, la anemia en Lima Metropolitana pasó de 35% en 2014 a 33% en 2024. Aunque estos niveles son considerablemente menores que los registrados en otras regiones del país, el problema sigue siendo persistente: la anemia se ha mantenido prácticamente estancada y no ha logrado reducirse de manera sostenida por debajo del 30%”, señaló.

Según el especialista, entidades como el Instituto Nacional de Estadística e Informática han reportado que la proporción de niños y niñas de entre 6 y 36 meses con anemia en Lima Metropolitana promedió 33% entre 2014 y 2024. “Durante ese periodo, la anemia nunca estuvo cerca del 70%. Por el contrario, alcanzó un pico de 36% en 2015 y un mínimo histórico de 27% en 2021. Sin embargo, esta última caída fue excepcional, ya que al año siguiente el indicador volvió a subir hasta 34%”, precisó.

“Si observamos la evolución regional de los últimos 10 años, las mayores reducciones en anemia se registraron en Junín, Lima Provincias, Madre de Dios y Amazonas. Asimismo, desde 2022, año en que asumieron las actuales autoridades regionales y municipales, sólo Ucayali y Huancavelica lograron reducir la anemia en 10 puntos porcentuales o más. Aun así, ambas regiones mantienen incidencias superiores al 50%. En ese contexto, una reducción de 40 puntos porcentuales en un periodo tan corto resulta poco plausible. De hecho, en Lima Metropolitana, entre 2022 y 2024, la anemia apenas se redujo en 1 punto porcentual”, finalizó.

Conclusión

Las cifras oficiales del INEI muestran que la anemia infantil en Lima Metropolitana se ha mantenido alrededor del 30% durante los últimos años, sin evidenciar una reducción drástica como la señalada por Rafael López Aliaga. Por ello, PerúCheck califica como falsa la afirmación de que la anemia disminuyó de 70% a 30% durante su gestión como alcalde de Lima.