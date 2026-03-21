La Policía investiga su conexión con otros casos similares registrados en el Centro de Lima. | Foto: composición LR/Difusión.

La Policía investiga su conexión con otros casos similares registrados en el Centro de Lima. | Foto: composición LR/Difusión.

Tres ciudadanas venezolanas fueron detenidas por su presunta participación en la banda criminal Los Extorsionadores del Mal, que exigía sumas de S/150.000 a comerciantes de muebles de oficina en el Mercado Central de Lima.

Las arrestadas fueron identificadas como Yalimar Alejandra Capera Rivero, Karolay Yaneth Moreno Camacho y Kemily Daniela Tedesco Uranga. Las dos primeras fueron capturadas en el jirón Cusco, cerca de la zona donde operaban, mientras que la tercera fue aprehendida en el distrito de Comas.

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Amenazas a los emprendedores

Según el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, coronel Holger Obando Cristóbal, las pericias revelaron que las víctimas comenzaron a recibir mensajes intimidatorios desde febrero de 2026. En el contenido, los delincuentes amenazaban a los empresarios con ataques a ellos y sus parientes si no cumplían con los pagos solicitados.

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“Estoy detrás de ti y tu familia las 24 horas (…). Se van a morir”, se lee en uno de los avisos enviados, que incluía un número de cuenta bancaria donde debían depositar grandes sumas de dinero.

Junto a los hostigamientos, las hoy investigadas enviaban videos en los que mostraban armas de fuego, junto con grabaciones de los almacenes de los comerciantes afectados en Lima Este. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), estos materiales tenían como objetivo mostrar a los afectados que estaban siendo vigilados.

“Las amenazas no solo eran mensajes. También enviaban videos con armas de fuego y grabaciones de los locales para demostrar que estaban realizando seguimiento y control”, explicó Obando.

Extorsionadoras con conocimiento interno

Uno de los aspectos más relevantes del caso fue el nivel de detalle de la información que las detenidas poseían sobre los negocios, incluidos datos contables y el flujo de dinero de las víctimas. El coronel Obando explicó que esto se debía a que dos de las capturadas habían trabajado anteriormente en uno de los establecimientos afectados, mientras que otra aún laboraba en el Mercado Central.

“Muchas veces la información sale de la propia gente. En el proceso, una de ellas era personal del área contable de la empresa y conocía las cuentas, los pagos a proveedores y quiénes eran los empleados”, señaló el coronel.

Con las pruebas reunidas, las autoridades esperan que el Ministerio Público solicite prisión preventiva y que, posteriormente, se obtenga una sentencia condenatoria contra las implicadas. La PNP tampoco descartó que esta organización esté vinculada a otros casos de extorsión en el Centro de Lima, por lo que las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de sus actividades.

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