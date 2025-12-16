Municipalidad de Trujillo ratifica la clausura de Mercado Central tras su reapertura por parte de los comerciantes

Comerciantes desobedecieron a las autoridades y abrieron las puertas del Mercado Central de Trujillo. Foto: Yolanda Goicochea, La República

Comerciantes desobedecieron a las autoridades y abrieron las puertas del Mercado Central de Trujillo. Foto: Yolanda Goicochea, La República

Momentos de tensión se vivieron en el Mercado Central de Trujillo, luego de que los comerciantes reabrieran sus puestos, a pesar de que el centro de abastos permanece clausurado desde el 28 de noviembre por un riesgo estructural considerado “evidente” por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Según informó la Subgerencia de Fiscalización de la comuna provincial, Ana Vásquez Ugaz, el mercado presenta 19 observaciones técnicas, entre ellas el deterioro del techo, el cual podría colapsar en cualquier momento. Esta situación motivó la suspensión de actividades hace aproximadamente tres semanas.

Durante la mañana, personal de fiscalización municipal, efectivos policiales y la Unidad de Servicios Especiales (USE) llegaron al lugar para evitar que las puertas del mercado sean abiertas por completo, tras detectarse que los comerciantes habían reabierto el local por tercera vez, a pesar de la clausura vigente.

MPT denuncia a comerciantes por desobediencia a la autoridad

Según Ana Vásquez, no existe ningún acuerdo con los comerciantes para permitir la reapertura del mercado, y advirtió que se procederá legalmente contra la junta directiva y quienes resulten responsables por desobediencia a la autoridad.

“La clausura sigue vigente desde el 28 de noviembre. Al no acatar la orden, vamos a levantar un acta de constatación policial y se procederá a la denuncia penal. La municipalidad deslinda toda responsabilidad ante cualquier incidente que pueda ocurrir”, manifestó la funcionaria.

Asimismo, indicó que la municipalidad no está dispuesta a asumir riesgos similares a tragedias ocurridas anteriormente en otros espacios públicos del país como el Real Plaza, enfatizando que la prioridad es salvaguardar la vida de comerciantes y ciudadanos.

Comerciantes piden trabajar

Por su parte, representantes y delegados de los comerciantes expresaron su rechazo al cierre, argumentando que las pérdidas económicas son considerables, ya que muchos productos se han malogrado durante los días de suspensión y que dependen de las ventas diarias para el sustento de sus familias.

Una de las delegadas del mercado comentó que los comerciantes han decidido asumir la responsabilidad y que anunciarán que trabajarán hasta el 31 de diciembre, fecha en la que se iniciará el cambio del techo del mercado. Además, indicó que ya se cuenta con una empresa para ejecutar la obra y que se ha solicitado la reubicación temporal en el local de Proim mientras duren los trabajos.

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Trujillo reafirmó que la clausura del Mercado Central se mantiene vigente hasta que se subsanen todas las observaciones técnicas, especialmente aquellas que representan un peligro para la seguridad pública.