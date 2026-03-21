Trujillo: capturan a dos presuntos extorsionadores de la panadería San Jorge

Policía realizó nuevas capturas en medio de ola de atentados explosivos. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

Policía realizó nuevas capturas en medio de ola de atentados explosivos. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en tiempo récord a tres presuntos integrantes de una banda de extorsionadores implicados en el atentado con explosivos contra la panadería San Jorge, ubicada en la urbanización Los Portales, en Trujillo.

El operativo, ejecutado por agentes de la Divincri Trujillo y la Digimin, permitió la intervención de los sujetos conocidos como ‘Chatín’, ‘La Gata’ y ‘Loco Brayhan’. Durante la acción policial se incautó el vehículo presuntamente utilizado en el ataque, equipos celulares con mensajes de coordinación, municiones de largo alcance y material extorsivo.

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Atentado con explosivos

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, detalló cómo se produjo el atentado.

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“El 19 de marzo en horas de la noche tuvimos la noticia de que atentaron contra la panadería San Jorge de esta localidad. Se ve que aparece con un auto negro, enciende la mecha y lanza una dinamita”, explicó. Asimismo, indicó que este hecho guarda similitudes con otros ataques recientes en la ciudad.

Captura del autor material

Las investigaciones permitieron ubicar al principal sospechoso, identificado como John Segarra Mantilla, alias 'Chatín', quien fue intervenido cuando intentaba eliminar evidencias. “Fue ubicado este sujeto en circunstancias de que estaba lavando el vehículo para borrar pruebas”, afirmó Moreno Panta.

El general explicó que el vehículo fue clave para la identificación. “Este vehículo tenía dos características importantes. La palabra élite en el parabrisa posterior y tenía un tapasol que se pudo divisar al momento de realizar los análisis respectivos de cómo ingresa a la escena este vehículo incriminado”, explicó.

Además, durante la intervención, se encontraron pruebas en su celular. “Al hacerle una revisión del teléfono que portaba, se le encontró coordinaciones e inclusive otros miembros de su organización lo estaban felicitando por el atentado, que fue todo un éxito, le dicen”, reveló Panta Moreno.

Además, el propio detenido confesó su participación. “Él mismo ha referido que es el autor directo (…) de sacar un encendedor y prender la dinamita”, informó el jefe de la Región Policial La Libertad.

Más detenidos y vínculos criminales

En el desarrollo de las diligencias también fue detenida la pareja del presunto autor material, Diana Anticona Barrios, alias 'La Gata', así como un tercer implicado en el atentado a la panadería.

“Nos llevan a un tercer sujeto importante en esta organización, que es un brazo de Los Pulpos. A Jorge Bryan Guamán Gutiérrez, que también se le está investigando por otros delitos pendientes de su misión, como el caso de homicidio, sicariato y robo a mano armada”, informó el general PNP sobre el tercer detenido.

Cambio en la modalidad de extorsión

Moreno Panta advirtió que las organizaciones criminales han modificado su forma de operar. “La técnica de los estos delincuentes extraoficiales ha variado. Antes negociaban para presionar y después aterrorizaban. Ahora es al revés, primero tiran una dinamita y después llaman”, aseguró Moreno Panta.

El mando policial remarcó que las investigaciones continuarán a para dar con los autores materiales de los otros atentados registrados en Trujillo.