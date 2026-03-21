La noche del viernes 20 de marzo, personal de la DIRNCRI logró la captura de José Julián Ispilco Laban, quien está implicado en el asesinato de un mototaxista en el distrito de San Juan de Lurigancho, ocurrido el 29 de enero pasado.

“Él solamente me da la orden, no me explicó”, fueron las palabras del delincuente, quien aseguró que el asesinato fue por encargo de una tercera persona, quien le habría pagado S/300 por acribillar a la víctima.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Cámaras de seguridad registraron el execrable hecho. Roberto Carlos Flores, chofer de la empresa Villa Flores, se encontraba estacionado en la Av. Santa Rosa. El sujeto se acercó caminando, se detuvo en la puerta del piloto y disparó a quemarropa. El atentado dejó en la orfandad a una menor de 8 años.

Delincuente también extorsionaba y robaba a vecinos

De acuerdo con información policial, alias 'Julián' es el principal sospechoso de extorsionar a la distribuidora de bebidas Villalobos en enero de 2026, exigiendo montos de S/16.000 bajo amenazas. El acusado habría dejado una nota en el lugar de los hechos, además de disparar en tres ocasiones contra el local.

“Te alineas con la organización o, de lo contrario, te vuelo tu casa con tu familia, tu local y tu almacén […] búscate un garante para que me des una solución ya”, se lee en un mensaje de texto enviado a la propietaria del local.

Además, cámaras de seguridad del distrito de San Juan de Lurigancho lo captaron robando a vecinos del lugar a bordo de una mototaxi color azul.