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Política

Tres policías integran banda criminal dedicada al robo agravado, extorsión y lavado de activos

Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Junín con coordinación con la PNP atrapa a 16 miembros de la red criminal ‘Los Tecnológicos del Mantaro’Exesposos dirigían esta red de hurto de celulares, vulneración de sistemas de seguridad, desfalco digital y acceso a cuentas bancarias.

Intervención a Los Tecnológicos del Mantaro. Foto: Ministerio Público
Intervención a Los Tecnológicos del Mantaro. Foto: Ministerio Público

En un contundente golpe al crimen organizado, la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín (Equipo 2) en coordinación con la Policía Nacional, logró la captura de 16 integrantes de una presunta red criminal, entre ellos, tres policías, por los delitos de robo agravado, extorsión y lavado de activos.

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De acuerdo con la investigación, a cargo de la fiscal provincial Teresita Maraví Jerí, se trataría de miembros de la organización 'Tecnológicos del Mantaro', la cual actuaba en Huancayo y Chiclayo, y cuya cabecilla, Flor de María Curasma Clemente, asumió el mando cuando su pareja, Cristian Rojas Espinoza, alias Gosu, ingresó a prisión en julio de 2024.

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Precisamente, a la mamá de ella, Julia Clemente, las autoridades le confiscaron S/25.200 en efectivo.

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Gracias a labores de inteligencia y a información aportada por testigos, se detectaron los movimientos de los presuntos delincuentes.

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El grupo criminal, según la fiscalía, habría sido liderado por Cristian Rojas y Flor de María Curasma, llamada ‘la reina de las manzanitas’.

Recientemente, luego de terminada la relación sentimental entre ambos, la banda se habría dividido en dos subgrupos criminales, liderados cada uno por los antes mencionados a los que denominaron los ‘tecnológicos del Mantaro I’ y los ‘tecnológicos del Mantaro II’.

De acuerdo a la tesis fiscal, el grupo liderado por Gosu estaría integrado por sus padres Elizabeth y Edwin, así como por Julissa Rojas (su hermana) y la pareja de esta, Brayan Samaniego.

También estaría compuesto por los efectivos policiales Alexis Llontop Rojas, Deneyra Zambrano Contretras y un tal Tego.

Además, el ingeniero informático Luis Sánchez y el conocido como Diego. También, Luis de La Torre, quien tendría otros contactos en la PNP para ayudar ante intervenciones policiales.

El grupo criminal, aseguran los investigadores tenía como centro de operaciones el pasaje Santa Cecilia, en el distrito y provincia de Huancayo, Junín.

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E junio del 2024, Cristian Rojas fue internado en el penal de Huancayo. Por lo que su rol de líder continuó desarrollándose con la participación de Bryan Samaniego.

Este último habría sido capacitado por Cristian Rojas en la cárcel para desarrollar el defalco informático de los equipos celulares de las víctimas de la organización criminal.

El despacho fiscal de Teresita Maravi investiga casos de hurto de celulares y robos con violencia mediante falsos taxistas, vulneración de sistemas de seguridad, desfalco digital, acceso a cuentas bancarias, falsificación de documentos y mecanismos de lavado de activos; todo ello con apoyo policial.

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Los investigados permanecerán detenidos en sede policial mientras continúan las diligencias fiscales para reunir mayores elementos de convicción que permitan determinar las responsabilidades penales.

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