José Domingo Pérez queda fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratifica como fiscal anticorrupción
La Junta Nacional de Justicia tomó la decisión por unanimidad tras su proceso de evaluación y la comunicará al Ministerio Público.
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José Domingo Pérez Gómez queda fuera del Ministerio Público luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera no ratificarlo en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios tras concluir que no alcanzó la “convicción positiva” necesaria para renovar la confianza en su desempeño.
La JNJ tomó la decisión por unanimidad tras su proceso de evaluación y la comunicará a la Fiscalía para que tome las acciones que correspondan.
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“Se precisa que la confianza institucional que sustenta la ratificación se construye sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia”, señalan.
“Sin embargo, tras la ponderación conjunta de los elementos verificados durante el proceso de evaluación, el pleno determinó que no se alcanzó dicha convicción positiva necesaria para renovar su continuidad. En consecuencia, se dispuso su no ratificación conforme a los parámetros establecidos por la normativa vigente”, agregan.
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