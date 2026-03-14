Suboficial de la PNP es asesinado mientras jugaba en una cancha junto a su familia en Comas

Asesinan a suboficial de la PNP delante de su familia en Comas | Difusión/LR

Asesinan a suboficial de la PNP delante de su familia en Comas | Difusión/LR

El suboficial de segunda Jaime Gamboa Tineo, de 32 años, fue asesinado a balazos la noche del viernes 13 de marzo mientras se encontraba de franco en una cancha familiar ubicada en la asociación Los Huertos en el distrito de Comas. El efectivo policial había acudido al lugar junto a sus parientes, quienes se habían reunido alrededor de las 11 p. m. para jugar vóley.

Según las primeras informaciones, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta el recinto, ingresaron por una pequeña puerta del portón y abrieron fuego directamente contra el agente.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ataque ocurrió frente a su familia

Los atacantes realizaron al menos cinco disparos dirigidos a Gamboa, quien murió en el lugar sin que pudiera ser auxiliado. Al momento del ataque se encontraban presentes su esposa y su hija de dos años.

El suboficial prestaba servicio en la comisaría El Progreso. En las inmediaciones del lugar existen cámaras de seguridad que podrían contribuir a identificar a los responsables del asesinato.

Las investigaciones del caso quedaron a cargo de la comisaría Santa Isabel. La madre del agente también brindó declaraciones a los medios y expresó su dolor por lo ocurrido. ‘¿Por qué tiene que haber gente tan mala?’. En tanto, vecinos de la zona señalaron que el suboficial era una persona muy querida en su comunidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.