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Cámaras en buses: desde cuándo se implementará la videovigilancia en el transporte público para frenar la delincuencia

Ministro del Interior detalló que los equipos se colocarán en alrededor de 8.000 buses y tendrán un efecto disuasivo.

Gobierno implementará medidas tecnológicas en transporte público.
Gobierno implementará medidas tecnológicas en transporte público. | Foto: composición LR/referencial

Dentro de 60 días, se prevé la instalación de aproximadamente 40.000 cámaras de videovigilancia en unidades de servicio público. El objetivo es prevenir los actos ilícitos, colocando hasta cinco dispositivos por vehículo.

Según el ministro del Interior, Hugo Begazo, este proyecto responde a las solicitudes de los conductores sobre la dotación de herramientas tecnológicas que permitan intervenir rápidamente ante hechos delictivos.

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Destacó que se promueve un trabajo coordinado entre el Gobierno central, la Policía Nacional del Perú, los gobiernos locales, el sistema de justicia, el sector empresarial y la ciudadanía organizada. “No admite medias tintas. Exige una respuesta firme y articulada de todas las instituciones del Estado, así como de la población civil organizada”, señaló durante la presentación de los avances del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028.

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Con la instalación de estos dispositivos se busca frenar la delincuencia. Foto: difusión

Con la instalación de estos dispositivos se busca frenar la delincuencia. Foto: difusión

Por otro lado, indicó que algunos indicadores delictivos mostrarían una reducción, según reportes de la Policía. Asimismo, resaltó la aprobación de la resolución ministerial que establece las características de los medios de defensa no letales autorizados para los serenos municipales, entre los que se incluyen pistolas de descarga eléctrica, bastones, escudos, chalecos antibalas y aerosoles de gas pimienta.

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Próximamente se presentarán nuevas medidas contra la extorsión y la violencia, ya que se realizan coordinaciones con gobiernos locales y gremios. Además, se incorporarán 5.600 nuevos efectivos a la Policía Nacional, de los cuales 2.000 se dedicarán a labores de investigación criminal.

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