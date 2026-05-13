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Salud

Cuidado con la hipertensión arterial que no tiene síntomas iniciales

Médicos de EsSalud advierten graves efectos de esta enfermedad silenciosa, que se desarrolla durante años sin causar molestias y que después ocasiona daños irreversibles.

Médicos de EsSalud advierten cuidados contra la hipertensión arterial.
Médicos de EsSalud advierten cuidados contra la hipertensión arterial.
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Médicos de EsSalud alertaron sobre los graves efectos que la hipertensión arterial puede ocasionar en distintos órganos de una persona cuando esta enfermedad no es diagnosticada ni controlada a tiempo.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica y silenciosa debido a que, inicialmente, no suele presentar síntomas, pero puede generar un deterioro progresivo en órganos vitales, advirtió el médico de familia de EsSalud Mario Izquierdo, a propósito del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora el 17 de mayo.

El especialista explicó que muchas personas desconocen que padecen hipertensión debido a la ausencia de síntomas iniciales. "Cuando aparecen los síntomas, muchas veces la enfermedad se encuentra en un estado avanzado", lamentó.

Terribles consecuencias

Izquierdo detalló que la hipertensión no controlada puede provocar enfermedad cerebrovascular, como infartos cerebrales; afectar el corazón, con aumento del tamaño del músculo cardíaco o infartos; así como causar enfermedad renal crónica.

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Advirtió que también puede comprometer la visión con el paso del tiempo. "La hipertensión puede generar a la larga efectos graves en órganos como el riñón, corazón, cerebro y ojos", precisó.

Cifras son preocupantes

En el Perú, alrededor del 22% de la población padece hipertensión arterial y es más frecuente en adultos y adultos mayores. EsSalud estima que, durante el 2025, se registraron en los establecimientos del Seguro Social aproximadamente 260.000 nuevas consultas de pacientes diagnosticados con esta enfermedad.

Aunque puede aparecer en personas jóvenes, agregó, el grupo con mayor incidencia se encuentra entre los 40 y 65 años, principalmente en varones.

Izquierdo explicó que una persona es considerada hipertensa cuando presenta cifras de presión arterial iguales o mayores a 140 sobre 90 en al menos dos mediciones realizadas en diferentes momentos.

Dijo que existen factores de riesgo que incrementan las probabilidades de desarrollar esta enfermedad, como el colesterol elevado en sangre, sobrepeso, diabetes, sedentarismo, estrés, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol.

Comida chatarra

El especialista también alertó sobre el impacto de la alimentación moderna en el incremento de casos de hipertensión. Los alimentos ultraprocesados, embutidos, snacks con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas favorecen el aumento de la presión arterial. Recordó que los antecedentes familiares también influyen.

El médico de EsSalud enfatizó que una persona diagnosticada con hipertensión debe mantener tratamiento permanente y adoptar cambios en su estilo de vida para controlar la enfermedad.

Entre las principales recomendaciones están reducir el consumo de sal, realizar actividad física al menos 30 minutos diarios, controlar el peso, disminuir el estrés y evitar hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol. También recomendó realizar controles periódicos de presión arterial.

Como parte de las actividades previas por el Día Mundial de la Hipertensión, EsSalud organizó el 14 de mayo la campaña "Controlando juntos la hipertensión".

El objetivo de la gestión del presidente ejecutivo Luis Rosales Pereda es concientizar a la población sobre la importancia de conocer sus niveles de presión arterial, mantener un tratamiento responsable y prevenir los factores de riesgo asociados a la hipertensión.

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