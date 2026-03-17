Cabecilla de 'Los Mexicanos' habría trabajado como chofer en empresas de transportes que luego extorsionó, según la PNP

Se investiga al presunto cabecilla de la organización, que estaría en Venezuela, por amenazas y ataques a transportistas afectados por cobros ilegales. | Foto: difusión

Se investiga al presunto cabecilla de la organización, que estaría en Venezuela, por amenazas y ataques a transportistas afectados por cobros ilegales. | Foto: difusión

La Policía Nacional informó que el presunto cabecilla de una red vinculada a extorsiones contra empresas de transporte público habría laborado como chofer en compañías que, tiempo después, fueron blanco de amenazas y cobros ilegales. De acuerdo con la versión policial, el supuesto líder estaría actualmente en Venezuela y dirigiría coordinaciones a distancia.

El reporte se conoció este 17 de marzo tras una intervención en el Callao, en el marco de pesquisas por intimidaciones y ataques atribuidos a agrupaciones que se presentan como 'Los Mexicanos' y 'La Federación', según lo señalado por la PNP.

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PNP detiene a 'Barbas' en el Callao: se le atribuye en los ataques y extorsiones a transportistas

La División de Robos, en coordinación con unidades de investigación criminal, detuvo a Bryam (o Brian) Alexander Campos Zárate, alias 'Barbas', a quien la PNP atribuye funciones como identificación de objetivos, envío de mensajes intimidatorios en video y participación en atentados contra transportistas. En la misma acción fue intervenida Joanys Andueza Garmendia, a quien se señala como responsable de gestionar el dinero recaudado.

El operativo se realizó en la intersección de las avenidas José Gálvez y Pedro Segura, en el Callao. Las investigaciones policiales mencionan que los hechos indagados incluyen ataques y presuntas extorsiones dirigidas a empresas de transporte como Etmosa, La 60, El Chino y Santa Catalina, entre otras. En la diligencia, también se reportó la incautación de celulares, proyectiles y bolsas con marihuana, además del traslado de los detenidos a dependencias especializadas para continuar con el procedimiento de ley.

Presunto líder de 'Los Mexicanos' estaría en Venezuela y habría infiltrado a su personal en empresas de transporte

Según lo expuesto por la PNP ante mandos de la Dirincri, la hipótesis de trabajo sostiene que el presunto cabecilla operaría desde el extranjero y que su vínculo con el rubro del transporte le permitió conocer rutinas y puntos sensibles de las empresas. La información se apoya, de acuerdo con la Policía, en comunicaciones halladas en equipos incautados durante la intervención.

La investigación también describe un esquema de suplantación de identidades y uso de distintas denominaciones para dificultar su rastreo, así como coordinaciones mediante líneas con prefijos internacionales. En ese contexto, los mensajes difundidos en redes y enviados a trabajadores del sector incluyeron advertencias sobre incendios y agresiones si no se realizaban depósitos, en una dinámica que la PNP continúa analizando para determinar responsabilidades y alcances de la organización.

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