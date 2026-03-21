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Agricultores peruanos alertan que arroz asiático con plaga se estaría mezclando con la producción nacional

El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitaño Rojas, advirtió que convocarán un paro nacional si no reciben respuestas del Gobierno en un plazo de 15 días.


Los empresarios destacaron que atraviesan una crisis económica debido a la caída de los precios y demandaron la implementación de medidas más rigurosas para el control de las importaciones.
Los empresarios destacaron que atraviesan una crisis económica debido a la caída de los precios y demandaron la implementación de medidas más rigurosas para el control de las importaciones. | Foto: Elías Navarro/La República

Los productores de arroz advirtieron que una parte del grano importado de Asia habría ingresado al Perú contaminado con una plaga conocida como ‘pulguilla’, la cual representa un serio peligro tanto para la cosecha local como para los consumidores.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitaño Rojas Rafael, en una entrevista para Exitosa, este alimento, proveniente principalmente de Tailandia, Vietnam e Indonesia, se estaría mezclando con la mercancía nacional en los sacos de distribución antes de ser comercializado en los mercados, especialmente en Lima.

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Además, alertó que, de llegar a los molinos de la selva o la costa, la situación sería un desastre, debido a que los parásitos son prácticamente resistentes a las fumigaciones. Por su parte, Arnulfo Adrianzen Juárez, presidente nacional de la Junta Transitoria, expresó su preocupación por el impacto sanitario y económico que podría generar este problema.

“Actualmente, se permite la importación de arroz desde la India, el cual viene acompañado de una plaga que podría propagarse rápidamente en el Perú, lo que no solo afectaría a los vendedores, sino también a las familias que consumen alrededor de dos millones 700 mil toneladas cada año”, mencionó para Panamericana.

Mientras tanto, los agricultores señalaron que atraviesan una grave crisis debido a la caída de los precios del grano en el mercado local. “Antes vendíamos a S/1.50 por kilo, pero ahora apenas logramos S/0.50, lo que nos está perjudicando, pues ni siquiera recuperamos nuestra inversión. Muchos ya están dejando de sembrar y se enfrentan a embargos de sus tierras”, indicaron.

Adrianzen también cuestionó la falta de controles rigurosos sobre los bienes de procedencia extranjera, a pesar de las estrictas regulaciones que deben cumplir los productos peruanos cuando se exportan a Europa o Estados Unidos.

“Así como a nosotros nos exigen una serie de condiciones para que vayan en estricta calidad de salubridad. Lo que tiene que hacer (el Estado) primero es paralizar ese lote y someterlo a controle”, sostuvo.

En esta línea, el líder propuso aplicar medidas más severas frente a los productos contaminados que ingresan al país, como la incineración de los lotes completos. “Si un empresario local lleva a Europa una sola pieza de mango con restos del huevecillo de la mosca de la fruta, todo el cargamento es destruido. Hagamos lo mismo con los alimentos importados contaminados”, agregó.

Hermitaño Rojas no descartó la posibilidad de un paro nacional si el gobierno de José María Balcázar no responde a sus demandas de manera urgente dentro de los próximos 15 días.

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