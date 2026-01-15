HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

“Preferimos vender en el mercado local": agricultores denuncian precios injustos del mango en Lambayeque

Daniel Enríquez indicó que la producción solo llega al 25% a comparación del año pasado y vaticinan pérdidas si es que no reciben apoyo de las autoridades.

Agricultores advierten pérdidas si no reciben apoyo de las autoridades. Foto: Emmanuel Moreno, La República
Agricultores advierten pérdidas si no reciben apoyo de las autoridades. Foto: Emmanuel Moreno, La República

Nuevamente los productores de mango de Lambayeque están contra las cuerdas. Lo que apuntaba a ser una campaña regular se está convirtiendo en una pesadilla, debido a que, según denuncian, las empresas agroexportadoras de esta región estarían pagando de manera presuntamente concertada precios injustos. Por ello, los agricultores piden apoyo a las autoridades para no perder su mercadería.

Una realidad preocupante

Como se recuerda, en 2025 hubo una sobreproducción de mango que llevó a que más de 50 toneladas de este fruto se pierdan en los campos. Hoy la realidad es diferente, pues la producción apenas llega al 25% en comparación al año pasado. Esto hizo pensar a los agricultores que el precio por jaba volvería a su estabilidad, generando ingresos que les ayudaría a recuperar algo del capital que invirtieron anteriormente. Sin embargo, nada de esto está pasando.

"La jaba de mangos la vendíamos hasta hace unas semanas entre 45 y 50 soles, pero como (las agroexportadoras) vieron que el mango estaba subiendo por la baja producción han tomado la decisión, aparentemente concertada, de comprar a 30 soles la jaba. Con esto no podemos recuperar nuestra inversión y menos tener ganancias", declaró el dirigente de los productores de mango de Motupe, Daniel Enríquez.

Producción de mango apenas llega al 25% en comparación al año pasado. Foto: Emmanuel Moreno, La República

Producción de mango apenas llega al 25% en comparación al año pasado. Foto: Emmanuel Moreno, La República

Piden apoyo a las autoridades locales

En ese sentido, el representante de los agricultores pidió a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque y a los alcaldes de los diferentes distritos a apoyarlos nuevamente con ferias para vender su producto a precios razonables, tal como pasó en el verano del 2025. Con ello tienen la esperanza de que el mango no se quede en sus chacras y se pudra, generando otro problema a mediano plazo, como es la mosca de la fruta.

"En estos momentos preferimos vender nuestra fruta en el mercado local y nacional, antes de que sea comprada a precios injustos. Por eso pedimos el apoyo del Gobierno Regional y de las municipalidades para hacer ferias y ofrecer nuestro producto", agregó el hombre de campo.

Planta procesadora fue una mentira

Finalmente, Daniel Enríquez cuestionó el ofrecimiento que hizo el exministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, sobre la construcción de una planta procesadora de mango en Lambayeque. Al respecto, enfatizó que no hay absolutamente nada de avance de ese ofrecimiento y, por el contrario, cada año la situación de los productores empeora por la falta de apoyo.

