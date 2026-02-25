Agricultor pierde la vida tras cruzar quebrada activa por las lluvias en Piura

Un adulto mayor se cayó de una quebrada tras lluvias intensas en la región de Piura. | Difusión

Las intensas lluvias en el norte del Perú continúan dejando estragos. El último martes 24 de febrero, la región Piura reportó su segunda víctima mortal tras las fuertes precipitaciones. Esto ocurrió en el distrito Sapillica, en Ayabaca.

Según el informe policial, el agricultor Pedro Berrú Jara habría intentado cruzar la quebrada Coletas para dirigirse a su vivienda después de cumplir con su jornada laboral. Lamentablemente, la fuerte corriente lo arrastró hasta perderse entre las aguas.

Tras varias horas de búsqueda se encontró cuerpo de la víctima

Algunos pobladores revelaron haberlo visto luchando por mantenerse a flote; sin embargo, el desenlace fatal fue inevitable. Tras varias horas de búsqueda, en coordinación con equipo de rescate, se logró encontrar el cuerpo de la víctima.

En esa línea, las autoridades exhortan a la población a evitar exponerse y transitar por vías seguras. Cabe mencionar que, en este sector, la quebrada Coletas no es la única que permanece activa, sino también los demás afluentes provenientes del río Champoso, el cual ha incrementado su caudal considerablemente en los últimos días. Como se recuerda, hace algunos días, un hombre también perdió la vida al ser arrastrada por la corriente de la quebrada Sol Sol, en Morropón.

