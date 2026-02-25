HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Huaicos en Arequipa: ¿y el gabinete Balcázar? y Wolfgang en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Agricultor pierde la vida tras cruzar quebrada activa por las lluvias en Piura

El cuerpo sin vida del adulto mayor fue encontrado horas después por un grupo de rescatistas. Autoridades exhortan a la población a evitar arriesgarse y tomar rutas seguras.

Un adulto mayor se cayó de una quebrada tras lluvias intensas en la región de Piura.
Un adulto mayor se cayó de una quebrada tras lluvias intensas en la región de Piura. | Difusión

Las intensas lluvias en el norte del Perú continúan dejando estragos. El último martes 24 de febrero, la región Piura reportó su segunda víctima mortal tras las fuertes precipitaciones. Esto ocurrió en el distrito Sapillica, en Ayabaca.

Según el informe policial, el agricultor Pedro Berrú Jara habría intentado cruzar la quebrada Coletas para dirigirse a su vivienda después de cumplir con su jornada laboral. Lamentablemente, la fuerte corriente lo arrastró hasta perderse entre las aguas.

TE RECOMENDAMOS

PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

lr.pe

Tras varias horas de búsqueda se encontró cuerpo de la víctima

Algunos pobladores revelaron haberlo visto luchando por mantenerse a flote; sin embargo, el desenlace fatal fue inevitable. Tras varias horas de búsqueda, en coordinación con equipo de rescate, se logró encontrar el cuerpo de la víctima.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa línea, las autoridades exhortan a la población a evitar exponerse y transitar por vías seguras. Cabe mencionar que, en este sector, la quebrada Coletas no es la única que permanece activa, sino también los demás afluentes provenientes del río Champoso, el cual ha incrementado su caudal considerablemente en los últimos días. Como se recuerda, hace algunos días, un hombre también perdió la vida al ser arrastrada por la corriente de la quebrada Sol Sol, en Morropón.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

LEER MÁS
Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

LEER MÁS
Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denisse Miralles justifica demora por la firma del decreto de emergencia en Arequipa: "El Gobierno estuvo paralizado"

[Vía Latina] Universitario vs Géminis HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: cuarto set

Real Madrid venció al Benfica y se metió a los octavos de final de la Champions League

Sociedad

Asesinan a dos transportistas en menos de 24 horas: dirigentes evalúan fecha del paro de transporte

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles justifica demora por la firma del decreto de emergencia en Arequipa: "El Gobierno estuvo paralizado"

Hernando de Soto asegura que lobistas y políticos manejan el poder: "Ningún presidente ha podido evitar ser secuestrado"

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025