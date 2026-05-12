Leptospirosis avanza en Lambayeque: reportan 26 contagios y movilizan vigilancia sanitaria

La mayoría de casos registrados corresponden al norte de la región. | Composición LR | Difusión

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Este martes 12 de mayo, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque informó que los casos de leptospirosis en esta jurisdicción se elevaron a 26 casos. Casi todos los reportes de esta enfermedad se concentran en los distritos de la zona norte, donde se registran lluvias de mediana y fuerte intensidad.

El INS confirmó los casos

Según explicó José Luis Dávila Chavarry, coordinador regional de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas de la Geresa Lambayeque, hasta la fecha se han procesado 703 muestras de pacientes sospechosos, de las cuales 228 resultaron reactivas y se enviaron al Instituto Nacional de Salud (INS), en Lima, para continuar su evaluación. El INS confirmó los 26 casos.

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Al respecto, el especialista apuntó que la mayor concentración de reportes se registra en los distritos de Íllimo, Jayanca, Motupe y Olmos. Además, detalló que el grupo más afectado es el de adultos, con una mayor incidencia en varones, que representan 16 de los 26 casos confirmados.

“La leptospirosis es causada por una bacteria cuyo principal reservorio son los roedores, y el contagio se produce de forma directa por el contacto con fluidos del animal, o indirecta a través de acumulaciones de agua contaminada por orina de estos animales”, explicó el profesional de la salud.

Es importante destacar que la transmisión se ve favorecida por las condiciones climáticas de este período en la región, donde las elevadas temperaturas y las precipitaciones pluviales generan agua estancada en calles y viviendas en contacto con las personas. La bacteria ingresa al organismo a través de laceraciones o heridas.

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