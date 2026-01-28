HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno de Tailandia ofrece becas para peruanos para estudios de postgrado totalmente gratis, ¿cómo acceder?

La postulación es gratuita y virtual, abierta hasta el 18 de febrero. La beca cubre costos de matrícula, pasajes, manutención y más, con duración de uno a dos años, según datos del Pronabec.

La beca incluye costos totales del programa académico, pasajes, manutención y seguro médico. El proceso de selección lo coordina el Pronabec.
La beca incluye costos totales del programa académico, pasajes, manutención y seguro médico. El proceso de selección lo coordina el Pronabec. | Foto: Freepik/Composición LR

El Gobierno de Tailandia lanzó una convocatoria de becas completas dirigida a profesionales peruanos interesados en cursar estudios de posgrado mediante programas de formación y especialización. La iniciativa forma parte del Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) y contempla estudios presenciales en instituciones académicas tailandesas durante la temporada académica correspondiente.

La convocatoria está orientada a fortalecer capacidades en áreas vinculadas al desarrollo sostenible, políticas públicas, innovación y bienestar social. El proceso cuenta con el acompañamiento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad que se encarga de la preselección de postulantes antes de remitir los expedientes a la Embajada de Tailandia en el Perú.

¿Quiénes pueden postular a las becas del Gobierno de Tailandia y hasta cuándo?

Pueden postular a esta beca los profesionales peruanos que cuenten con grado académico de bachiller y tengan hasta 45 años de edad. Además, deben acreditar experiencia laboral o interés en campos relacionados con desarrollo inclusivo, resiliencia climática, agricultura y seguridad alimentaria, comercio y economía, salud y bienestar, así como ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.

Otro requisito indispensable es el dominio del idioma inglés, el cual debe ser sustentado mediante exámenes de suficiencia reconocidos internacionalmente, como TOEFL o IELTS, con una vigencia no mayor a dos años. Asimismo, los postulantes deben presentar cartas de recomendación, documentos académicos y un informe médico emitido bajo el formato establecido por las autoridades tailandesas.

La postulación se realiza de manera virtual y gratuita, y estará habilitada hasta el miércoles 18 de febrero a las 23:59 horas. El proceso inicia con el registro en el formulario en línea y continúa con el envío de toda la documentación solicitada en un solo archivo PDF a través de la Mesa de Partes Virtual del Pronabec.

¿Qué cubre la beca de posgrado en Tailandia y cómo es el proceso de postulación?

La beca ofrecida por el Gobierno de Tailandia cubre la totalidad de los costos asociados al programa académico. Entre los beneficios se incluyen los pasajes aéreos de ida y vuelta, gastos mensuales de manutención, alojamiento, materiales de estudio, asignación para la tesis, matrícula, seguro médico y el costo de la visa, en caso corresponda.

La duración del beneficio varía entre uno y dos años, dependiendo del programa de formación o especialización elegido. Los estudios se desarrollan de manera presencial en Tailandia y se dictan íntegramente en idioma inglés.

El Pronabec revisará los expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos y remitirá hasta tres postulaciones por programa a la Embajada de Tailandia. Es importante precisar que esta entidad no financia la beca, sino que cumple un rol de preselección administrativa dentro del proceso de cooperación internacional.

