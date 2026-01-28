Gobierno de Tailandia ofrece becas para peruanos para estudios de postgrado totalmente gratis, ¿cómo acceder?
La postulación es gratuita y virtual, abierta hasta el 18 de febrero. La beca cubre costos de matrícula, pasajes, manutención y más, con duración de uno a dos años, según datos del Pronabec.
- ¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec
- Costa Verde alberga un nuevo parque de diversiones con ingreso gratis y juegos mecánicos desde S/10
El Gobierno de Tailandia lanzó una convocatoria de becas completas dirigida a profesionales peruanos interesados en cursar estudios de posgrado mediante programas de formación y especialización. La iniciativa forma parte del Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) y contempla estudios presenciales en instituciones académicas tailandesas durante la temporada académica correspondiente.
La convocatoria está orientada a fortalecer capacidades en áreas vinculadas al desarrollo sostenible, políticas públicas, innovación y bienestar social. El proceso cuenta con el acompañamiento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad que se encarga de la preselección de postulantes antes de remitir los expedientes a la Embajada de Tailandia en el Perú.
TE RECOMENDAMOS
TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?
¿Quiénes pueden postular a las becas del Gobierno de Tailandia y hasta cuándo?
Pueden postular a esta beca los profesionales peruanos que cuenten con grado académico de bachiller y tengan hasta 45 años de edad. Además, deben acreditar experiencia laboral o interés en campos relacionados con desarrollo inclusivo, resiliencia climática, agricultura y seguridad alimentaria, comercio y economía, salud y bienestar, así como ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Otro requisito indispensable es el dominio del idioma inglés, el cual debe ser sustentado mediante exámenes de suficiencia reconocidos internacionalmente, como TOEFL o IELTS, con una vigencia no mayor a dos años. Asimismo, los postulantes deben presentar cartas de recomendación, documentos académicos y un informe médico emitido bajo el formato establecido por las autoridades tailandesas.
La postulación se realiza de manera virtual y gratuita, y estará habilitada hasta el miércoles 18 de febrero a las 23:59 horas. El proceso inicia con el registro en el formulario en línea y continúa con el envío de toda la documentación solicitada en un solo archivo PDF a través de la Mesa de Partes Virtual del Pronabec.
PUEDES VER: Postulantes de Beca 18 reclaman por demoras de resultado y exigen publicación de calificaciones
¿Qué cubre la beca de posgrado en Tailandia y cómo es el proceso de postulación?
La beca ofrecida por el Gobierno de Tailandia cubre la totalidad de los costos asociados al programa académico. Entre los beneficios se incluyen los pasajes aéreos de ida y vuelta, gastos mensuales de manutención, alojamiento, materiales de estudio, asignación para la tesis, matrícula, seguro médico y el costo de la visa, en caso corresponda.
La duración del beneficio varía entre uno y dos años, dependiendo del programa de formación o especialización elegido. Los estudios se desarrollan de manera presencial en Tailandia y se dictan íntegramente en idioma inglés.
El Pronabec revisará los expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos y remitirá hasta tres postulaciones por programa a la Embajada de Tailandia. Es importante precisar que esta entidad no financia la beca, sino que cumple un rol de preselección administrativa dentro del proceso de cooperación internacional.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.