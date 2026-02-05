HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Olas de calor golpean el empleo y amenazan ingresos de 4 millones de trabajadores: las actividades más críticas

Alrededor de 4 millones de personas trabajan en actividades al aire libre, según el INEI, por lo que son especialmente vulnerables a perder ingresos debido a la baja productividad asociada a las altas temperaturas.

En Lambayeque, alrededor de 140 mil personas trabajan en el sector agrícola, y en Piura, 280 mil.
En Lambayeque, alrededor de 140 mil personas trabajan en el sector agrícola, y en Piura, 280 mil. | Andina

En Lambayeque, alrededor de 140 mil personas trabajan en el sector agrícola, y en Piura, 280 mil. Actualmente, el calor extremo está afectando directamente la economía y la vida diaria de miles de familias, especialmente en la Costa Norte. Este escenario térmico, agravado por el cambio climático, impacta la salud y reduce la productividad laboral.

Únete a nuestro canal de política y economía

“El calor extremo reduce la capacidad laboral. En 2023, este fenómeno generó a nivel mundial pérdidas de ingresos por 835 mil millones de dólares, una cifra que supera en más de tres veces el PBI del Perú. Recordemos que, en el país, al menos 4 millones de personas trabajan en actividades al aire libre, según el INEI, por lo que son especialmente vulnerables a perder ingresos debido a la baja productividad asociada a las altas temperaturas”, apuntó César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁ EN RIESGO LA INDEPENDENCIA DEL BCR? SOLO 15 CANDIDATOS LA DEFIENDEN | #ECONOW

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Agricultura, construcción y comercio: los sectores más expuestos frente a las olas de calor en Perú

Según el Senamhi, en diciembre de 2025 se registraron en el país 202 olas de calor diurnas y 46 nocturnas. Para la primera semana de febrero, se esperan temperaturas elevadas en Lambayeque (entre 30 °C y 36 °C) y en Piura (entre 32 °C y 37 °C), acompañadas de altos niveles de radiación ultravioleta.

Asimismo, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que cuando la temperatura supera los 33°C, los trabajadores pueden perder hasta la mitad de su capacidad laboral, afectando cosechas e ingresos familiares. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el impacto del calor extremo podría reducir hasta un tercio del PBI agrícola peruano.

En el caso del sector construcción, el trabajo físico al aire libre bajo altas temperaturas incrementa el riesgo de deshidratación y agotamiento, lo que empuja a hacer pausas más frecuentes, lo que puede generar retrasos en obras, con costos económicos adicionales.

Lo mismo sucede con el comercio ambulatorio, donde más de 10 mil vendedores ambulantes en Lambayeque y alrededor de 9 mil en Piura trabajan en espacios públicos sin protección adecuada, lo que reduce su tiempo de permanencia en las calles, por lo tanto que sus ventas diarias se ven afectadas.

Infraestructura que retiene el calor: viviendas y colegios

Las noches calurosas son especialmente peligrosas porque el cuerpo no logra recuperarse del calor acumulado durante el día. Este riesgo se agrava por las condiciones de vivienda: según el INEI al 2024, el 51% de los hogares en Lambayeque y el 77% en Piura tienen techos de calamina, estera o fibra de cemento, materiales que retienen el calor y dificultan el descanso.

Por otra parte, el calor extremo afecta la concentración y el rendimiento de estudiantes y docentes. Según el Minedu al 2025, el 50% de los colegios en Lambayeque y el 52% en Piura no cuentan con acceso adecuado a agua, lo que limita la higiene y la adaptación de la infraestructura frente a las altas temperaturas.

“Incorporar el riesgo por calor extremo en la planificación regional y municipal es fundamental para proteger la salud, el empleo y la educación, y evitar pérdidas económicas crecientes en los próximos años. El aumento de las temperaturas, agravado por el cambio climático, seguirá intensificando estos episodios. Por ello, es fundamental que los gobiernos regionales y municipales fortalezcan la prevención en salud, adapten las condiciones de trabajo en actividades expuestas al calor extremo, mejoren la infraestructura escolar y promuevan ciudades con más sombra y espacios verdes. Se trata de decisiones económicas y sociales que pueden proteger los ingresos y el bienestar de miles de familias en el norte del país”, concluyó García.

Notas relacionadas
Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

LEER MÁS
Incremento de temperatura en Lima y la costa peruana: Senamhi revela condiciones del clima hasta el 6 de febrero

Incremento de temperatura en Lima y la costa peruana: Senamhi revela condiciones del clima hasta el 6 de febrero

LEER MÁS
Senamhi alerta por fuerte calor en Lima: estos distritos registran temperatura superior a 30 °C

Senamhi alerta por fuerte calor en Lima: estos distritos registran temperatura superior a 30 °C

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

LEER MÁS
Bancos logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo a usuarios

Bancos logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo a usuarios

LEER MÁS
Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Economía

Marca Cinestar Multicines será rematado por SUNAT a S/877,891.76 tras ser embargada: subasta iniciará este 26 de febrero

Huaicos e inundaciones con "riesgo alto" amenazan a 12 millones de peruanos: la agricultura y otros tres sectores bajo presión

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 4 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025