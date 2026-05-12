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EE. UU. alista nuevo caza de combate de sexta generación: hecho de titanio, diseño futurista y velocidad supersónica

El innovador avión militar utilizaría espuma de titanio en lugar de materiales compuestos tradicionales para reducir peso y mejorar resistencia, una tecnología que busca revolucionar la aviación de combate.

Estados Unidos avanza en la carrera por la aviación militar con el nuevo caza de sexta generación SM-39 Razor, presentado por Stavatti Aerospace, que promete velocidades cercanas a Mach 4.
Estados Unidos avanza en la carrera por la aviación militar con el nuevo caza de sexta generación SM-39 Razor, presentado por Stavatti Aerospace, que promete velocidades cercanas a Mach 4. | Foto: Stavatti
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Estados Unidos continúa acelerando la carrera tecnológica por dominar el futuro de la aviación militar con el desarrollo de nuevos cazas de sexta generación capaces de superar ampliamente a los modelos actuales. En medio de esa competencia, la empresa Stavatti Aerospace presentó el SM-39 Razor, un avión futurista fabricado con espuma de titanio que promete alcanzar velocidades supersónicas cercanas a Mach 4.

El proyecto fue revelado como una propuesta para el programa F/A-XX de la Armada estadounidense, iniciativa destinada a reemplazar aeronaves como el F/A-18 Super Hornet y complementar al F-35C Lightning II. Su llamativo diseño de triple fuselaje y ala integrada ha despertado tanto expectativa como escepticismo entre especialistas aeroespaciales, quienes consideran que sus especificaciones parecen sacadas de una película de ciencia ficción.

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¿Cómo es el SM-39 Razor, el nuevo caza de sexta generación que impulsa EE. UU.?

El SM-39 Razor fue diseñado como un caza multifunción con capacidades de combate aire-aire, ataques a superficie y guerra electrónica. Según el análisis publicado por New Atlas, el avión utilizaría una estructura basada en espuma de titanio, un material que permitiría reducir peso sin comprometer la resistencia mecánica frente a velocidades extremas y condiciones operativas exigentes.

Además de su apariencia futurista, el prototipo tendría capacidad para actuar como centro de mando de aeronaves no tripuladas conocidas como CCA (Collaborative Combat Aircraft). La propuesta plantea que el caza controle enjambres de drones de combate en tiempo real, una característica considerada clave dentro de la nueva generación de sistemas militares inteligentes impulsados por inteligencia artificial y automatización táctica.

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¿Qué dicen los expertos de este caza de combate?

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es su promesa de alcanzar Mach 4, una velocidad equivalente a cuatro veces la velocidad del sonido. Ingenieros aeroespaciales advierten que lograr ese rendimiento con motores turbofán convencionales supondría enormes dificultades técnicas, especialmente por las ondas de choque y las tensiones estructurales que podrían afectar el funcionamiento del avión.

Los especialistas también señalan que, a velocidades cercanas al rango hipersónico, la superficie de la aeronave podría superar temperaturas de 400 grados Celsius, comprometiendo su capacidad furtiva frente a sensores infrarrojos enemigos. A esto se suma otro factor que alimenta el escepticismo: Stavatti Aerospace, fundada en 1994, nunca ha construido un avión operativo y, hasta ahora, el SM-39 Razor solo existe en renders digitales y propuestas conceptuales presentadas a la Armada de Estados Unidos.

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