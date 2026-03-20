Capturan a ‘Los Chukys de Manchay’, banda implicada en extorsión, sicariato y tráfico de terrenos
Cuatro miembros, entre ellos el presunto cabecilla del grupo criminal, fueron detenidos tras un operativo en Lurigancho-Chosica. Los agentes incautaron armas, municiones y droga.
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Otro golpe a la delincuencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Chukys de Manchay', vinculada a los delitos de extorsión, sicariato y tráfico de terrenos.
La intervención se realizó tras una operación estratégica la madrugada del jueves 19 de marzo en un inmueble ubicado en la avenida De los Reyes, en el distrito de Lurigancho-Chosica, donde los efectivos cercaron a los sospechosos en el marco del estado de emergencia.
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Incursión y hallazgos
Entre los detenidos se encuentra Andy Hermenegildo, alias 'Cabezón Andy' o 'Beba', quien es sindicado por las autoridades como el actual cabecilla de la red delictiva. Junto a él fueron reducidos Valentino Rímac, alias 'Valentino'; Andrewn Mayta y Jean Mitha, alias 'Gordo Jan'. Los dos primeros contaban con órdenes de detención preliminar por homicidio calificado, según el Ministerio del Interior.
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Tras el registro domiciliario, los agentes incautaron un revólver con serie erradicada, un rifle de aire comprimido, una carabina y diversas municiones, incluidos cartuchos percutados. Asimismo, se decomisaron cuatro celulares, tarjetas de crédito y marihuana.
Puntos de operación
De acuerdo con la PNP, este grupo delincuencial se dedicaría al cobro de cupos en paraderos de colectivos y mototaxistas. Además, estaría detrás del tráfico de terrenos y sicariato en los sectores de Manchay, Pachacamac, Cieneguilla y Chosica.
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