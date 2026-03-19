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Gremios de transporte exigen subsidio temporal ante crisis financiera por extorsiones y no descartan paro indefinido

Una decena de organizaciones solicita al Gobierno un "rescate económico" ante la reducción de hasta un 50 % de su flota operativa producto de la falta de choferes que temen salir a trabajar por los ataques.

Los atentados contra el sector han obligado a varios conductores a dejar su trabajo ante el temor.
Los atentados contra el sector han obligado a varios conductores a dejar su trabajo ante el temor. | Foto: John Reyes / Silvana Quiñonez / La República

El avance de la criminalidad y las extorsiones contra el transporte urbano en Lima y Callao no solo está cobrando la vida de conductores y pasajeros inocentes, sino que también ha obligado a varios choferes a dejar su trabajo ante el temor de ser las próximas víctimas. Esta situación viene complicando la condición financiera de varias compañías, según afirmó a La República Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano.

Ante ello, el dirigente indicó que al menos 10 organizaciones del sector están enviando una carta al nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, a fin de entablar un diálogo que permita atender la emergencia. En caso de que no obtengan respuesta, no descartó que tomen la decisión de ir a un paro indefinido.

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Industria ahogada

De acuerdo con Vargas, hoy en día hay menos trabajadores del volante como consecuencia del miedo que se ha extendido ante los atentados de bandas criminales que les exigen un pago para poder laborar. “Tenemos una escasez de conductores y la flota operativa está trabajando a menos del 50 %, lo cual nos está llevando a una severa crisis económica”, señaló.

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El hecho de que los vehículos estén paralizados, sin generar ingresos, ocasiona un retraso en el pago de deudas y costos operativos que van creciendo con el tiempo. Debido a esto —añadió el representante—, algunas empresas ya estarían quebrando.

Exigencias y posible paralización

En ese escenario, el vocero aseguró que requieren con urgencia un “rescate” del Estado. “Lo que estamos pidiendo es un subsidio temporal para el sector, un crédito tipo Reactiva y algunas facilidades tributarias. Esas son las propuestas que hemos trabajado con un equipo técnico y que vamos a enviar al premier”, precisó. Entre las organizaciones que se suman a esta solicitud se encuentran la Cámara de Transporte Urbano y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA).

Previamente, el jefe del gabinete ministerial afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a entablar un diálogo con los transportistas. Vargas espera que esto se concrete por el bien del servicio que se ofrece a la ciudadanía. No obstante, si eso no ocurriera, la posibilidad de un paro indefinido volvería a tomar fuerza: “Sí, definitivamente (podríamos adoptar la medida), pero no va a ser mañana. Vamos a agotar todas las líneas de comunicación, pero si no hay voluntad, evidentemente va a ser más temprano que tarde”, dijo.

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