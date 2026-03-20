Choferes mantienen aumento del pasaje pese a fin de escasez de GNV

Escasez de gas natural vehicular y aumento de tarifas en Lima han generado que algunos pasajeros paguen hasta S/1.50 en tramos cortos, pese a la normalización de la situación. | La República. | Marco Cotrina

Escasez de gas natural vehicular y aumento de tarifas en Lima han generado que algunos pasajeros paguen hasta S/1.50 en tramos cortos, pese a la normalización de la situación. | La República. | Marco Cotrina

Tras los días de escasez de gas natural vehicular que afectaron distintas zonas del país, algunos transportistas incrementaron el precio del pasaje para cubrir los mayores costos. Sin embargo, pese a la normalización de la situación, los pasajeros denuncian que el aumento persiste en varias rutas.

Un equipo de La República conversó con choferes de la zona norte de la capital. Por un lado, buses de las empresas El Rápido, Etupsa y Huáscar informaron que han retomado las tarifas previas a la escasez de GNV: los tramos cortos se mantienen en S/1.00, mientras que los más largos varían entre S/1.50 y S/3.00.

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No obstante, en unidades de un mismo consorcio —como El Rápido— se comprobó que el pasaje en tramos cortos puede variar entre S/1.00 y S/1.50, dependiendo del cobrador, lo que sugiere cobros discrecionales en algunas instancias.

Precios suben a pesar de término de crisis del GNV

Conductores indicaron que ya no sería necesario mantener el aumento. Sin embargo, al revisar unidades informales que circulan por la Av. Naranjal, se detectó que algunas combis elevan la tarifa entre S/0.50 y S/1.00 adicionales. Al ser consultados, no ofrecieron explicaciones.

Los usuarios señalan que el incremento es más notorio en recorridos cortos, donde el pasaje habría pasado de S/1.00 a S/1.50 en algunas unidades.

“Antes cobraban un sol en tramos cortos, pero ahora algunos ya están cobrando un sol cincuenta”, relató un pasajero que se trasladaba por la zona norte de Lima. Según explicó, el cambio no se observa en todos los casos: “Si voy hasta Caquetá, me siguen cobrando dos soles; en tramos largos aún se mantiene el precio”.

Economía de pasajeros se ve golpeada

Otros usuarios mencionaron que algunos transportistas justifican el alza por el incremento del petróleo, el GNV y el GLP, combustibles utilizados por gran parte de la flota.

“Más o menos ha subido un 50%. Antes comía mis dos panes con torreja y mi agüita; ahora como un solo pan nomás”, contó un ciudadano, quien señaló que el aumento impacta directamente en su economía diaria.

Asimismo, pasajeros señalaron que la subida no es generalizada. Mientras algunas empresas mantienen la tarifa habitual, otras unidades —sobre todo informales— siguen cobrando un adicional.

“Hay carros que respetan el pasaje, pero los informales siguen cobrando 50 céntimos más”, explicó otra señora, quien agregó que esta situación genera incomodidad entre quienes dependen del transporte público.

Ante esto, las personas piden mayor fiscalización de las autoridades para evitar cobros injustificados, especialmente ahora que el abastecimiento de combustible empieza a estabilizarse.

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