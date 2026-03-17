A pesar de la reparación del ducto de Camisea, que para muchos peruanos representaba el inicio de la normalización de la crisis energética, el desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) persiste. Esta situación continúa presionando al alza los precios, los cuales aún no logran estabilizarse.

Ante esto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) decidió ampliar la vigencia de las medidas excepcionales y transitorias aprobadas previamente, con el fin de otorgar un mayor margen de tiempo para el restablecimiento de GLP, esto mediante una resolución publicada esta mañana en el diario El Peruano.

TE RECOMENDAMOS JORGE NIETO EN VIVO Y EL MINSA EN CRISIS | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El periodo adicional autorizado es de siete días calendario, contados a partir del día siguiente de la culminación de la vigencia original, el cual comienza al día siguiente de finalizar la vigencia inicial, concluyendo este plazo el 21 de marzo de 2026.

GLP tardará en restablecerse

Recordemos que el 13 de marzo, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, aseguró que el suministro de GNV y GLP “se viene normalizando progresivamente”, tras la culminación de los trabajos de reparación en el ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP). “El gas natural ya se encuentra nuevamente en los contenedores de los grifos y el sistema está retomando su operación normal”, declaró Alfaro.

Sin embargo, el pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), advirtió que el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país aún tardará algunas semanas en normalizarse, pese a que el sistema de transporte de gas de Camisea ya fue reparado.

Según precisó el gremio, aunque el ducto afectado ha sido restaurado y el flujo de líquidos de gas natural empieza a recuperarse, la normalización del suministro de GLP no será inmediata. Durante aproximadamente 14 días, la producción nacional —que cubre alrededor del 70% de la demanda interna— estuvo interrumpida debido a la deflagración registrada a inicios de mes en el sistema de transporte.

Este escenario obligó al sistema energético a operar con inventarios almacenados y a recurrir a importaciones extraordinarias para atender la demanda local. Como resultado, los niveles de inventario descendieron hasta mínimos operativos. Por ello, la SPGL señaló que “será necesario un periodo adicional para reponerlos y estabilizar la cadena logística de distribución”.

7 días más para normalizar el abastecimiento

La SPGL indicó que la recuperación dependerá tanto de la reactivación progresiva de la producción nacional como de la llegada de nuevos cargamentos de GLP importado, lo que explica por qué la regularización completa del mercado tomará todavía algunas semanas.

En ese contexto, la resolución publicada este martes señala que “se dispone ampliar la vigencia de las medidas excepcionales y transitorias aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2026-OS/CD por un periodo adicional de 7 días calendario, contado desde el día siguiente de la culminación de la vigencia de dichas medidas, plazo que vence el 21 de marzo de 2026”.

PUEDES VER: Scotiabank es sancionado por Indecopi tras vender auto de clienta pese a que buscaba refinanciar su deuda

Con la reciente Resolución N.º 048-2026-OS/CD, Osinergmin ha determinado mantener la aplicación de estas excepciones regulatorias hasta el 21 de marzo, fecha en la que se evaluará si las condiciones del mercado justifican una nueva prórroga. Paralelamente, el regulador continuará ejerciendo la supervisión técnica correspondiente y conserva la potestad de sancionar cualquier incumplimiento que ponga en riesgo la seguridad o afecte el patrimonio.