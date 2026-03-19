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Sociedad

Hijo de pasajera fallecida tras ataque a combi de ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

La mujer de 49 años fue ultimada a disparos en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, cuando estaba sentada en la parte trasera del copiloto.

La familia de Olinda Quispe, quien murió el 17 de marzo en un ataque en San Juan de Miraflores, vive un profundo drama tras perder a su hijo el año pasado por la violencia criminal.
La familia de Olinda Quispe, quien murió el 17 de marzo en un ataque en San Juan de Miraflores, vive un profundo drama tras perder a su hijo el año pasado por la violencia criminal. | Difusión

Un profundo drama golpea a la familia de Olinda Quispe (49), la pasajera que murió el 17 de marzo tras ser alcanzada por balas durante el ataque a una combi de la empresa ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores. En medio del dolor por su reciente pérdida, su esposo reveló que no es la primera vez que la violencia criminal marca a su hogar.

Según relató, el año pasado su hijo fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle su motocicleta. El joven, al oponer resistencia, fue baleado por los criminales, lo que dejó una tristeza que aún no había sido superada.

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Viudo pide justicia

“Tengo la impotencia de no poder hacer nada”, expresó el padre, visiblemente afectado, al recordar la pérdida de su hijo y ahora la de su esposa. La doble tragedia ha generado indignación entre vecinos y familiares, quienes exigen respuestas frente al avance de la inseguridad.

Los deudos demandan justicia para ambos casos y piden a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los culpables. Aseguran que solo encontrarán algo de paz cuando sean sancionados.

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Hermana exige celeridad en la investigación

La mañana de este 19 de marzo, Sabina Quispe, hermana de la víctima, pidió entre lágrimas que su muerte no quede impune ni caiga en el olvido, como —según advirtió— ocurre con otros casos.

El viudo de la víctima permanece devastado. Sus allegados insisten en que el único consuelo posible será que los responsables de ambos crímenes respondan por los hechos.

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