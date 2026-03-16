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Economía

Precio de combustibles HOY 16 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Revisa los precios de combustibles HOY, lunes 16 de marzo del 2026, en el Perú —GNV, GLP, diésel, gasolina (gasohol) y balón de gas— en los principales grifos del país. Comparamos tarifas en Lima, Callao, Piura, Trujillo, Chiclayo, Puno, Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos y te dejamos el link oficial de Facilito de Osinergmín para consultar los costos en tiempo real.

Combustibles están al alza en diferentes ciudades del país. Foto: Liz Ferrer, La República
Combustibles están al alza en diferentes ciudades del país. Foto: Liz Ferrer, La República

Los precios de los combustibles en el Perú, lunes 16 de marzo del 2026, registran variaciones en GNV, GLP, diésel, gasohol regular, gasohol premium, así como en el balón de gas doméstico de 10 kg.

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Estos cambios relacionados con el comportamiento internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos internos de producción, impactan en el gasto familiar, el transporte público y privado, y los servicios que dependen del combustible.

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La República te trae un recorrido real por los grifos en diferentes regiones del Perú.

Precios de combustibles en el país

GNV
(m3)		GLP
(GALÓN)		DIÉSEL
(GALÓN)		GASOLINA (GASOHOL) REGULAR (GALÓN)GASOLINA (GASOHOL) PREMIUM (GALÓN)
PIURAS/ 2.00S/ 8.40S/ 19.40S/ 16.20S/ 19.20
CHICLAYOS/ 2.42S/ 11.75S/ 19.89S/ 17.59S/ 20.49
TRUJILLOS/ 2.86-----S/ 19.49S/ 17.59S/ 19.99
PUNO-----S/ 11.90S/ 21.00S/ 19.20S/ 20.20
JULIACA----------S/ 17.25----------
TACNA----------S/ 20.55S/ 19.70S/ 20.70

Precios del balón de gas doméstico

BALÓN DE GAS 10 KG
PIURAS/ 54.50
CHICLAYOS/ 45.00
TRUJILLOS/ 50.00
PUNOS/ 68.00
JULIACAS/ 60.00
TACNAS/ 52.00
En el grifo Petroperú, en Piura, el GLP está costando S/ 8.40. Foto: Almendra Ruesta, La República

En el grifo Petroperú, en Piura, el GLP está costando S/ 8.40. Foto: Almendra Ruesta, La República

¿Cómo conocer el precio de la gasolina en Perú?

Los ciudadanos pueden consultar el precio actualizado del GNV, GLP, diésel, gasolina (gasohol) y el balón de gas doméstico a través de la plataforma Facilito de Osinergmín. Esta herramienta permite revisar los costos por tipo de combustible, por establecimiento y por ubicación. Además, muestra las variaciones en tiempo real para que las personas conozcan los costos más bajos cerca de su zona.

Con Facilito, consultar los precios de la gasolina, el diésel, el GNV y el balón de gas se convierte en un proceso rápido, confiable y accesible para todos los ciudadanos del Perú.

Link para revisar costos de los combustibles en tiempo real

Accede al siguiente link para conocer el precio de los combustibles en Lima y en todas las regiones del Perú: https://www.facilito.gob.pe. La plataforma permite a los usuarios identificar las estaciones con precios más competitivos y planificar sus compras de combustible. Asimismo, con dicho link se puede conocer los locales de venta, plantas envasadoras, distribuidores, teléfonos y más detalles.

Pasos para ingresar a Facilito de Osinergmín

  • Ingresa a Facilito desde la página web o la aplicación móvil.
  • Selecciona el tipo de combustible (gasolina, gasohol, diésel, GNV o GLP) y la región deseada.
  • Revisa el listado completo de estaciones de servicio autorizadas, con sus precios actualizados de gasolina y otros combustibles y la fecha de vigencia de los datos.

(Con información de corresponsales de La República)

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