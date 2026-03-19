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Sociedad

Arequipa: delincuentes roban S/50 mil y dejan amarrada a víctima

Agraviada denunció que los malhechores la amenazaron con llevarse a su hijo si no confesaba donde guardaba el dinero. Sospecha que su expareja estaría detrás del delito.

Comisaría de Acequipa Alta recibió denuncia de la víctima. Foto: difusión.
Comisaría de Acequipa Alta recibió denuncia de la víctima. Foto: difusión.

Este último jueves 19 de marzo, un grupo de cinco delincuentes se llevó 50 mil soles en efectivo y luego escapó, dejando amarrada de manos y pies a la propietaria. El hecho ocurrió durante la madrugada, aproximadamente a la 1 a. m. en la Asociación Embajada de Japón, distrito de Cayma, en Arequipa.

Los malhechores fueron cinco sujetos que ingresaron a la casa de la madre, una mujer de 42 años natural de Cusco (Sicuani) ubicada en la en el distrito de Cayma. La víctima señaló que la amenazaron: “Si colaboras no te va a pasar nada; si no colaboras, me llevaré a tu hijo”.

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Pese a las amenazas constantes, la denunciante afirmó ante los individuos que no tenía dinero. Sin embargo, uno de los malhechores indicó que ya había encontrado una fuerte suma de dinero que la mujer tenía guardada debajo de unas gradas que conducían al tercer piso.

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Víctima fue atada

Tras apoderarse del dinero, los sujetos fugaron. Pero antes amarraron de pies y manos a la madre de familia en su cama. Ella pudo zafarse y denunciar los hechos en la comisaría de Acequia Alta, en Cayma.

La víctima sospecha de su expareja. Señaló que tenía el dinero ahorrado en su vivienda desde hace ocho meses, luego de vender un terreno en Sicuani (Cusco), tras lo cual se trasladó a vivir a Arequipa.

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