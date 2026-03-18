Unidad de Flagrancia de Arequipa tramitó 1003 casos durante primeros meses de este año

El 85% de los casos se relacionan con delitos de conducción en estado de ebriedad. Fuente: Difusión.

El 85% de los casos se relacionan con delitos de conducción en estado de ebriedad. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa tramitó un total de 1003 casos durante los primeros 2 meses y 15 días del presente año, logrando resolver 877 procesos dentro del plazo legal de 72 horas, según el reporte oficial de la Administración de esta sede judicial.

Del total de casos atendidos, el 85% corresponde a delitos de conducción en estado de ebriedad. Le siguen, en menor incidencia, los delitos de desobediencia a la autoridad, hurtos simples y robos agravados.

En cuanto a la forma de conclusión de los procesos, el 87% culminó mediante terminación anticipada o sobreseimiento, mientras que el 13% restante derivó en juicios orales que concluyeron con sentencias céleres. En cifras, se emitieron 283 sentencias y 594 procesos fueron archivados, en su mayoría debido a que los responsables reconocieron los hechos.

Cabe destacar que, durante este periodo, el proceso más breve se resolvió en apenas 10 horas con 20 minutos desde la ocurrencia de los hechos, tratándose de un delito de peligro común.

Estos resultados evidencian el compromiso de los órganos jurisdiccionales de flagrancia con una justicia oportuna, célere y transparente, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento de la seguridad ciudadana que preocupa a la ciudadanía en general.