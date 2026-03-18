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Piura: desconocidos acaban con la vida de vigilante en el interior de su vivienda

Vecinos del sector denuncian padecer por los constantes hechos delictivosque se producen en el asentamiento humano.

La víctima fue trasladada al hospital Apoyo II de Sullana, donde, lamentablemente, perdió la vida. Foto: Composición LR / Cortesía
La víctima fue trasladada al hospital Apoyo II de Sullana, donde, lamentablemente, perdió la vida. Foto: Composición LR / Cortesía

Pasadas las 11:30 p.m. de este martes 17 de marzo un vigilante perdió la vida tras ser ultimado cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la provincia de Sullana, en Piura.

La víctima, identificada como Isver Ojeda Crisanto, de 31 años, se encontraba al interior de su domicilio en el asentamiento 9 de Octubre cuando un sicario irrumpió en el inmueble y disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre.

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Pese a que el vigilante fue auxiliado por su esposa, Cinthia G. G., y trasladado al hospital Apoyo II de Sullana, este no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de El Obrero y personal de criminalística para recopilar evidencias que permitan dar con los asesinos de Ojeda Crisanto.

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Ciudadanos denuncian constantes actos delictivos

Cabe señalar que vecinos del sector denunciaron padecer por los constantes hechos delictivos que se producen en el asentamiento humano.

En esa línea, detallaron que con frecuencia se producen asaltos a mano armada y detonaciones a causa de la extorsión. Por último, pidieron mayor presencia de efectivos policiales y serenos.

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