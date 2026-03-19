Alcalde de Arequipa aún no soluciona crisis del transporte público tras alza de pasajes a S/1,50

Decenas de pasajeros fueron agredidos verbal y físicamente por transportistas de colectivos urbanos, según información recabada por la Fiscalía de Prevención del Delito. Al respecto, La República cuestionó al alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, porque aparentemente no percibe lo que ocurre al abordar buses abarrotados. Al mencionarle “Alcalde, usted va en camioneta”, no supo qué responder y dijo: “Nos vemos mañana en el bus”. Por otro lado, indicó que él mismo fiscalizará a quienes cometan irregularidades.

¿Medidas desesperadas?

Asimismo, el burgomaestre anunció acciones para frenar estos enfrentamientos y señaló que el viernes se darán a conocer las 80 unidades identificadas por cobrar S/1,50 a los pasajeros. Además, habilitó como medida urgente un número de WhatsApp (931541992) para que la ciudadanía reporte a choferes.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Cabe resaltar que los contratos del SIT tienen condiciones: si los concesionarios no respetan las pautas, la municipalidad podría resolverlos. En cuanto al alza de la tarifa, se exhortó a los conductores al retiro de adhesivos de S/1,50 pegados en las ventanas de las cústeres; sin embargo, aun sin estos distintivos, La República constató que varias continúan aplicando este cobro.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Alcalde denunciado penalmente

De otro lado, el ciudadano Alfredo Calcina decidió denunciar penalmente al alcalde de Arequipa y a las concesionarias por presunto abuso de autoridad y omisión de funciones tras los cobros irregulares. “Los ha sancionado. Solamente les ha exhortado, una llamadita y no pasó nada”, declaró a los medios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.